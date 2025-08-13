English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Pre Release Business:‘కూలీ’ తెలుగు స్టేట్స్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రజినీ, నాగ్ ముందు బిగ్ టార్గెట్..

Coolie Pre Release Business: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ టైటిల్ రోల్లో కింగ్ నాగార్జున ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన మూవీ ‘కూలీ’. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్ సన్ పిక్చర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించింది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కానున్న ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా ఓ రేంజ్ లో చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:30 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
5
Soft beetroot idly
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
Coolie Pre Release Business:‘కూలీ’ తెలుగు స్టేట్స్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రజినీ, నాగ్ ముందు బిగ్ టార్గెట్..

Coolie Pre Release Business: రజినీకాంత్, లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’.  నాగార్జున తొలిసారి విలన్ గా నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ‘కూలీ’ సినిమా మొత్తం హార్బర్ నేపథ్యంలో  వాచ్ స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు.  ఈ చిత్రంలో  కన్నడ స్టార్ హీరో ఉపేంద్ర, బాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు ఆమీర్ ఖాన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తొలిసారి ఆమీర్ ఓ సౌత్ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి.  విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందే  కూలీ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. ఇక బుక్ మై షోలో ఈ సినిమాకు వన్ మిలియన్ పైగా ఇంట్రెస్ట్స్ పెరిగాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ టికెట్ సేల్స్ రూ. 75 కోట్లు అమ్ముడు పోయినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఆఫ్ లైన్ .. రేపటి వరకు ఈ సేల్స్ మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఈ చిత్రం మొదటిరోజే.. రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 175 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. 

ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా సాలిడ్ బిజినెస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా కాబట్టి తెలంగాణలో ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంచలేదు. మరోవైపు ఏపీలో ఈ సినిమా స్పెషల్ మార్నింగ్ షోలకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100 , సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 75 పెంచుకోవడానికి ప్రత్యేక అనుమతులు ఇచ్చారు. 

ఈ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 16 కోట్లు.. రాయలసీమ.. రూ. 10 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో .. రూ. 19 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 45 కోట్లు.. చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే  రూ. 46 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మరి ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే..ఈ సినిమా ఈ టార్గెట్ అందుకోవడం జుజుబి అని చెప్పాలి. తమిళంలో ఈ సినిమా రూ. 125 కోట్ల బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల పైగా బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ‘కూలీ’ సినిమాకు తెలుగు, హిందీలో ‘వార్ 2’ వంటి బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ మూవీ పోటీగా రంగంలో ఉన్నా.. రజినీకాంత్ కూలీ పై ఓ మెట్టు పైనే ఉంది. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Coolie Pre Release BusinessCoolie Pre Bookingscoolie First TalkCoolie ReviewTamil Rights

Trending News