Coolie Pre Release Business:‘కూలీ’ తెలుగు స్టేట్స్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రజినీ, నాగ్ ముందు బిగ్ టార్గెట్..

Coolie Pre Release Business: రజినీకాంత్, లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’. నాగార్జున తొలిసారి విలన్ గా నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ‘కూలీ’ సినిమా మొత్తం హార్బర్ నేపథ్యంలో వాచ్ స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు. ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో ఉపేంద్ర, బాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు ఆమీర్ ఖాన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తొలిసారి ఆమీర్ ఓ సౌత్ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి. విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందే కూలీ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. ఇక బుక్ మై షోలో ఈ సినిమాకు వన్ మిలియన్ పైగా ఇంట్రెస్ట్స్ పెరిగాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ టికెట్ సేల్స్ రూ. 75 కోట్లు అమ్ముడు పోయినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఆఫ్ లైన్ .. రేపటి వరకు ఈ సేల్స్ మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఈ చిత్రం మొదటిరోజే.. రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 175 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా సాలిడ్ బిజినెస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా కాబట్టి తెలంగాణలో ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంచలేదు. మరోవైపు ఏపీలో ఈ సినిమా స్పెషల్ మార్నింగ్ షోలకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 100 , సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 75 పెంచుకోవడానికి ప్రత్యేక అనుమతులు ఇచ్చారు.
ఈ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 16 కోట్లు.. రాయలసీమ.. రూ. 10 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో .. రూ. 19 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 45 కోట్లు.. చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 46 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మరి ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే..ఈ సినిమా ఈ టార్గెట్ అందుకోవడం జుజుబి అని చెప్పాలి. తమిళంలో ఈ సినిమా రూ. 125 కోట్ల బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల పైగా బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ‘కూలీ’ సినిమాకు తెలుగు, హిందీలో ‘వార్ 2’ వంటి బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ మూవీ పోటీగా రంగంలో ఉన్నా.. రజినీకాంత్ కూలీ పై ఓ మెట్టు పైనే ఉంది. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
