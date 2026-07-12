/Rajinikanth Spit: రజనీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మేసిన స్టార్ హీరోయిన్..కల్ట్ క్లాసిక్ చిత్రంలో ఆ నటి ఎవరో తెలుసా?

Rajinikanth Sridevi Spitting: గ్రామీణ జీవనాన్ని వెండితెరపై అత్యంత సహజంగా ఆవిష్కరించి, ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా. ఆయన మరణానంతరం ఆయన సృష్టించిన అద్భుత చిత్రాలకు సంబంధించిన ఎన్నో అరుదైన జ్ఞాపకాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, భారతీయ సినిమా రంగంలో ముగ్గురు అగ్ర నటులైన రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి తొలిసారిగా కలిసి నటించిన ఒక క్లాసిక్ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర సంఘటన ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రముఖ తమిళ గీత రచయిత వైరాముత్తు ఒక సందర్భంలో పంచుకున్న జ్ఞాపకాల ప్రకారం.. ఆ సినిమాలో రజనీకాంత్, శ్రీదేవిల మధ్య చిత్రీకరించిన ఒక సంచలన సన్నివేశం వెనుక పెద్ద కథే ఉంది.
ఆ సీన్ ఏమిటి? ఎందుకు అంత రచ్చ జరిగింది?
సినిమా కథ ప్రకారం.. ఒక కీలక సన్నివేశంలో రజనీకాంత్ పాత్ర కమల్ హాసన్ పాత్రపై దారుణంగా దాడి చేస్తుంది. అది చూసి తట్టుకోలేకపోయిన కథానాయిక శ్రీదేవి, తీవ్ర ఆగ్రహంతో రజనీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మివేయాలి. దర్శకుడు భారతీరాజాకు ప్రతి సన్నివేశం సహజంగా (రియలిస్టిక్గా) ఉండటం ఇష్టం. అందువల్ల ఆ సీన్ను కూడా అలాగే తీయాలనుకున్నారు. కానీ, తోటి నటుడి ముఖంపై నిజంగా ఉమ్మివేయడానికి శ్రీదేవి అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. తీవ్రంగా సంకోచించింది.
శ్రీదేవి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో చిత్రబృందం మొదట సబ్బు నురుగును ఉపయోగించి ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించాలని చూసింది. కానీ కెమెరాలో అది ఏమాత్రం సహజంగా అనిపించలేదు. దర్శకుడు భారతీరాజా సంతృప్తి చెందలేదు. సీన్ పండకపోవడంతో ఏం చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో, రజనీకాంత్ స్వయంగా శ్రీదేవికి ధైర్యం చెప్పారు.
"ఇది కథకు చాలా అవసరమైన సన్నివేశం. సినిమాలో ఆ ఎమోషన్ పండాలంటే నా ముఖం మీద నిజంగానే ఉమ్మండి, అస్సలు సంకోచించకండి" అని రజనీకాంత్ శ్రీదేవిని ప్రోత్సహించినట్లు వైరాముత్తు పేర్కొన్నారు.
షూటింగ్ స్పాట్ నుండి వెళ్ళిపోయిన శ్రీదేవి
రజనీకాంత్ అంతలా చెప్పినప్పటికీ, తోటి స్టార్ నటుడిని అలా అవమానించడం ఇష్టం లేక శ్రీదేవి ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి నిరాకరించి, షూటింగ్ స్పాట్ నుండి వెళ్ళిపోయారట. దర్శకుడు భారతీరాజా కూడా ఆమెపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఇష్టపడలేదు.
కానీ, రజనీకాంత్ మాత్రం కథలోని తీవ్రతను, ఆ సన్నివేశానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను దర్శకుడికి వివరించి, శ్రీదేవిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. చివరకు రజనీకాంత్ ఇచ్చిన నమ్మకం, ప్రోత్సాహంతో శ్రీదేవి తిరిగి వచ్చి ఆ సీన్లో నటించడానికి అంగీకరించారు.
ఎన్నో సంకోచాలు, చర్చల మధ్య ఎట్టకేలకు ఆ సన్నివేశం చిత్రీకరణ పూర్తయింది. సినిమా విడుదలయ్యాక థియేటర్లలో ఈ సీన్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. భారతీరాజా మార్కు సహజత్వానికి, రజనీకాంత్ నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావానికి, శ్రీదేవి పండించిన నటనకు ఈ సన్నివేశం ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఇప్పటికీ సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
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