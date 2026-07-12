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Rajinikanth Spit: రజనీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మేసిన స్టార్ హీరోయిన్..కల్ట్ క్లాసిక్ చిత్రంలో ఆ నటి ఎవరో తెలుసా?

Rajinikanth Sridevi Spitting: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ కెరీర్‌లో ఓ విచిత్రమైన ఘటన జరిగింది. తమిళ డైరెక్టర్ భారతీ రాజా డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన ఓ చిత్రంలో హీరో రజనీకాంత్‌పై ఓ స్టార్ హీరోయిన్ ఉమ్మేసిన విషయం తాజాగా బయటకువచ్చింది. అయితే ఇంతకీ ఆ స్టార్ నటీమణి ఎవరో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:58 PM IST
Rajinikanth Spit: రజనీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మేసిన స్టార్ హీరోయిన్..కల్ట్ క్లాసిక్ చిత్రంలో ఆ నటి ఎవరో తెలుసా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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