Rajinikanth Viral Video: రజినీకాంత్ ముందు ఆ సూపర్ స్టార్ బచ్చా.. వీడియోతో సహా ఇదే ప్రూఫ్..

Rajinikanth Video: సౌత్ లో సూపర్ స్టార్ అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు రజినీకాంత్. సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతనికంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఈ హీరో. ఇక కూలీ చిత్రంతో ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రజినీకాంత్ ముందర ఆ స్టార్ హీరో బచ్చా అంటూ.. ఒక వీడియో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:03 PM IST

Rajinikanth Viral Video Watch: 
రజినీకాంత్ కూలీ చిత్రం ఆగస్ట్ 14న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇక అదే రోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. హృతిక్ రోషన్ హీరో లాగా వస్తోన్న వార్ 2(coolie vs war2)..చిత్రం కూడా విడుదల కాబోతోంది.

ఈ క్రమంలో రజనీకాంత్ కూలీకి.. వార్ 2 కన్నా కూడా ఫ్రీ బుకింగ్స్ ఎక్కువగా ఉండడంతో.. రజినీకాంత్ క్రేజ్ వీరప్ప అంటూ తమిళ ఫ్యాన్స్ తెగ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 

ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే.. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్.. హృతిక్ రోషన్తో.. ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

అసలు విషయానికి వస్తే ఒక సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ చైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయగా.. ఆ చిత్రంలో రజనీకాంత్ హీరోగా నటించారు. ఇక వీరిద్దరి మధ్య వచ్చిన ఒక సన్నివేశం ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. 

అందులో హృతిక్ రోషన్ చాలా చిన్న పిల్లోడిగా ఉండగా.. అతనిపైన వార్ సినిమా పోస్టర్ వేసి రజనీకాంత్ పైన కూలి పోస్టర్ వేసి.. మా హీరో ముందర మీ హీరో బచ్చా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 

ఇక వార్ అలానే కూలీ సినిమా విడుదలకు ముందు ఈ వీడియో కాస్త తెగ వైరల్ అవుతుంది. కాగా కూలీ సినిమాకు.. లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. వార్ 2 సినిమాకు.. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇక ఈ రెండు చిత్రాల కూడా ఆగస్టు 14న.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ప్రీ బుకింగ్స్ పరంగా కూలీ సినిమా దూసుకుపోతున్న కానీ.. సినిమా విడుదలైన తరువాత టాక్ ని బేస్ చేసుకుని.. ఈ రెండు సినిమాల టోటల్ కలెక్షన్స్ ఉండవచ్చు. మరి ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే కి ఈ రెండు సినిమాల్లో ఏది విజయం సాధిస్తుందో తెలియాలి అంటే.. మరి కొద్ది రోజులు.. వేచి చూడాల్సిందే.

