Rajinikanth Fans Coolie Release: లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'కూలీ' ఆగస్టు 14న థియేటర్లలోకి రానుంది. సినిమా విజయం కోసం ఆయన అభిమానులు మధురైలోని ఒక ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టి 50 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఆ మైలురాయికి గుర్తుగా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. ఆయన ఫ్యాన్స్ తమిళనాడులో పూజలు చేస్తున్నారు.
'కూలీ' సినిమా విడుదలకు మరికొన్ని గంటలు మాత్రమే మిగిలి ఉండటం వల్ల రజనీకాంత్ అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. సినిమా విజయం కోసం దేవాలయాల్లో పూజలు చేయడం నుండి దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో వేడుకలు నిర్వహించడం వరకు, అభిమానులు తలైవర్ను సెలబ్రేట్ చేయడంలో ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చేస్తున్నారు. 'మహానగరం', 'విక్రమ్', 'లియో' ఫేమ్ లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంపై ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి.
సినిమా విడుదల సందర్భంగా.. తమిళనాడులోని తిరుపరంకున్రంలోని వేయిలుకంధ అమ్మన్ ఆలయంలో రజనీకాంత్ అభిమానులు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ప్రార్థనలు చేయడమే కాకుండా 'కూలీ' విజయం కోసం అభిమానులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు తమిళనాడులో 'మన్సోరు' అనే ఆచారం తర్వాత ముగ్గురు అభిమానులు నేలపై అన్నం వడ్డించుకొని తింటున్నారు. వారు ఆలయ ప్రాంగణంలో తిరుగుతూ కనిపించారు. ఈ ఆచారాన్ని 'అంగప్రదక్షణం' అని పిలుస్తారు. ఈ రెండు ఆచారాలు తమిళనాడులో సర్వసాధారణం.
మరికొందరు రజనీకాంత్ అభిమానులు 'కూలీ' విజయం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఆలయంలో భక్తులకు అన్నదానం చేశారు. 'కూలీ' సినిమాలో రజనీకాంత్, నాగార్జున, ఆమీర్ ఖాన్, శ్రుతి హాసన్, ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్, సత్యరాజ్తో పాటు స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఒక ప్రత్యేక పాటలో నటించారు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. ఇటీవలే సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు CBFC 'A' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది.
ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14న అంటే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వీక్లో సినిమాహాళ్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీసు వద్ద హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'వార్ 2'తో పోటీపడనుంది.
