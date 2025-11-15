English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rajkummar Rao Baby: 41 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిగా మారిన స్టార్ హీరో..పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు పండంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది!

Rajkummar Rao Baby: 41 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిగా మారిన స్టార్ హీరో..పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు పండంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది!

Rajkummar Rao Baby News: బాలీవుడ్ జంట రాజ్‌కుమార్ రావు, పత్రలేఖ పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తమ నాలుగో వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారు కూతురికి జన్మనిచ్చి తల్లిదండ్రులుగా మారినట్లు తెలిపారు. రాజ్ కుమార్ రావు, పత్రలేఖ కలిసి ఇదే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో తమ ఆనందాన్ని ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 15, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

Anupama Parameswaran: వైట్ లెహంగాలో చురకత్తుల చూపులతో అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?
6
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: వైట్ లెహంగాలో చురకత్తుల చూపులతో అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?
Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Honor 80
Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Sania Mirza: షోయబ్‌ మాలిక్‌తో విడిపోయిన సానియాకు అలా జరిగిందా? ఆ ఫోన్‌ రాగానే పరిగెత్తిన ఫరా ఖాన్‌!
6
sania mirza latest news
Sania Mirza: షోయబ్‌ మాలిక్‌తో విడిపోయిన సానియాకు అలా జరిగిందా? ఆ ఫోన్‌ రాగానే పరిగెత్తిన ఫరా ఖాన్‌!
Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
Rajkummar Rao Baby: 41 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిగా మారిన స్టార్ హీరో..పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు పండంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది!

Rajkummar Rao Baby News: బాలీవుడ్ జంట రాజ్‌కుమార్ రావు, పత్రలేఖ పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తమ నాలుగో వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారు కూతురికి జన్మనిచ్చి తల్లిదండ్రులుగా మారినట్లు తెలిపారు. రాజ్ కుమార్ రావు, పత్రలేఖ కలిసి ఇదే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో తమ ఆనందాన్ని ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు తల్లిదండ్రులుగా..
ఈ జంట ఇటీవల ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో ఈ సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు, "మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. దేవుడు మాకు ఒక చిన్న దేవదూతను అనుగ్రహించాడు. తల్లిదండ్రులు, పత్రలేఖ, రాజ్‌కుమార్." వారు పోస్ట్‌కు "❤️ మా నాల్గవ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, దేవుడు మాకు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ వార్త తెలియగానే, అనేక మంది అభిమానులు, ప్రముఖులు ఈ జంటను అభినందిస్తున్నారు. ఈ జంట జూలై 9న సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ రాబోయే తల్లిదండ్రులను ప్రకటించారు.

Also Read: IPL Retention 2026: ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది..రిటెన్షన్ లిస్ట్ విడుదలకు సిద్ధం..ఎక్కడ లైవ్‌లో చూడాలి?

2021లో వివాహం..
బాలీవుడ్ హీరో రాజ్‌కుమార్ రావు, పత్రలేఖ అభిమానులు, చిత్ర పరిశ్రమకు ప్రియమైన జంట. చాలా కాలం పాటు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత, వారు నవంబర్ 15, 2021న చండీగఢ్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వారి వివాహం జరిగిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఇది వారి అభిమానులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.

ఆ బిడ్డ గురించి పత్రలేఖ ఏమి చెప్పింది?
అంతకుముందు.. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పత్రలేఖ ఇలా అన్నారు. "మేము బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత, సౌత్ న్యూజిలాండ్‌కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ అక్కడికి వెళ్లలేదు. ఇప్పుడు అది మా బకెట్ జాబితాలో ఉంది. బహుశా మనం బంగీ జంపింగ్‌కు వెళ్లవచ్చు లేదా బిడ్డతో సరదాగా ఏదైనా చేయవచ్చు" అని చెప్పుకొచ్చింది.

Also Read: OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Rajkummar RaoRajkummar Rao BabyRajkummar Rao baby girlRajkummar Rao Baby NewsRajkummar Rao Patralekhaa news

Trending News