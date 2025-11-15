Rajkummar Rao Baby: 41 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిగా మారిన స్టార్ హీరో..పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు పండంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది!

Rajkummar Rao Baby News: బాలీవుడ్ జంట రాజ్కుమార్ రావు, పత్రలేఖ పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తమ నాలుగో వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారు కూతురికి జన్మనిచ్చి తల్లిదండ్రులుగా మారినట్లు తెలిపారు. రాజ్ కుమార్ రావు, పత్రలేఖ కలిసి ఇదే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో తమ ఆనందాన్ని ఫ్యాన్స్తో పంచుకున్నారు.
పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు తల్లిదండ్రులుగా..
ఈ జంట ఇటీవల ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో ఈ సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు, "మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. దేవుడు మాకు ఒక చిన్న దేవదూతను అనుగ్రహించాడు. తల్లిదండ్రులు, పత్రలేఖ, రాజ్కుమార్." వారు పోస్ట్కు "❤️ మా నాల్గవ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, దేవుడు మాకు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ వార్త తెలియగానే, అనేక మంది అభిమానులు, ప్రముఖులు ఈ జంటను అభినందిస్తున్నారు. ఈ జంట జూలై 9న సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ రాబోయే తల్లిదండ్రులను ప్రకటించారు.
2021లో వివాహం..
బాలీవుడ్ హీరో రాజ్కుమార్ రావు, పత్రలేఖ అభిమానులు, చిత్ర పరిశ్రమకు ప్రియమైన జంట. చాలా కాలం పాటు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత, వారు నవంబర్ 15, 2021న చండీగఢ్లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వారి వివాహం జరిగిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఇది వారి అభిమానులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఆ బిడ్డ గురించి పత్రలేఖ ఏమి చెప్పింది?
అంతకుముందు.. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పత్రలేఖ ఇలా అన్నారు. "మేము బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత, సౌత్ న్యూజిలాండ్కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ అక్కడికి వెళ్లలేదు. ఇప్పుడు అది మా బకెట్ జాబితాలో ఉంది. బహుశా మనం బంగీ జంపింగ్కు వెళ్లవచ్చు లేదా బిడ్డతో సరదాగా ఏదైనా చేయవచ్చు" అని చెప్పుకొచ్చింది.
