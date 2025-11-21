Raju Weds Rambai Review: ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’ రివ్యూ..

సెన్సిటివ్ డైరెక్టర్ వేణు ఊడుగుల నిర్మాణంలో ఈటీవీ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’. వంశీ నందిపాటి ఈ ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసారు. సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండడంతో సినిమా మీద ఒక్కసారిగా ఫోకస్ పడింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది?
కథ విషయానికొస్తే..
తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగిన నిజమైన కథ. రాజు తన ఊరిలో డప్పు మేస్త్రీగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఊరిలో శుభకార్యమైనా, అశుభకార్యమైనా రాజు డప్పు లేనిదే అక్కడ పని నడవదు. అలాంటి రాజు అదే ఊరికి చెందిన కాంపౌండర్ వెంకన్న కూతురైన రాంబాయిని చిన్ననాటి నుంచే ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు. కొన్నాళ్ళకు రాంబాయి కూడా రాజుని ఇష్టపడుతుంది. వీరిద్దరి ప్రేమ గురించి తెలిసిన వెంకన్న, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడైన తాను తన కుమార్తెను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడికి ఇస్తాను తప్ప గతిలేక డప్పు కొట్టుకునే వాడికి ఇవ్వనని తేల్చి చెబుతాడు. అయితే, ఒకరంటే ఒకరు ప్రాణంగా ప్రేమించుకున్న రాజు, రాంబాయి ఏం చేశారు? వారి ప్రేమ నిలబడిందా లేదా? అసలు రాజు అంటే అసహ్యించుకునే వెంకన్న చివరికి ఏం చేశాడు? రాజు, రాంబాయిల కథ చివరికి ఏమైంది? అనేది ‘రాజు రాంబాయి’ కథ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
పరువు హత్యలకు కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాంతం అంతకన్నా లేదు. ఇక్కడ కులమతాలు లేదా ఇతర విషయాల కన్నా మనుషుల ఇగోనే ఈ పరువు హత్యకు ప్రధానమైన కారణం అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోని తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగిన ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ ను సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చాడు దర్శకుడు. నిజానికి, సినిమా ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. చూడ ముచ్చటైన జంట, ఒక దోస్తు గ్యాంగ్, సరదా సరదాగా సాగిపోయే ప్రేమ సన్నివేశాలు, అక్కడక్కడ మనసుకు హత్తుకునే పాటలతో సినిమా సాగిపోతూ ఉంటుంది.
ఎప్పుడైతే అమ్మాయి ఇంట్లో ప్రేమ గురించి తెలుస్తుందో, ఎప్పటిలాగే రొటీన్ మూవీస్ లాగా ఆమె తండ్రి హీరోయిన్ మీద చేయి చేసుకోవడం, ప్రేమ కథకు విలన్గా నిలవడం లాంటివి పరమ రొటీన్ గా అనిపిస్తాయి. అయితే, సినిమా ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ తర్వాత వేగం తగ్గుతుంది. ఏంటో సినిమా సాగదీస్తున్న ఫీలింగ్ కూడా కలుగుతుంది. కానీ, సినిమా మొత్తానికి ప్రధానమైన ఆయువు సినిమా క్లైమాక్స్. ఈ విషయాన్ని ముందు నుంచి ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలలో సినిమా టీమ్ చెబుతూనే వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా క్లైమాక్స్ కోసమే సెకండ్ హాఫ్ కాస్త లైట్ రాసుకున్నాడు దర్శకుడు. ఇక క్లైమాక్స్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, ఒక షాకింగ్ క్లైమాక్స్తో ప్రేక్షకులు షాక్ అయ్యేలా దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. నిజానికి ఇలాంటివి వింటేనే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. అలాంటిది నిజంగా చూసిన వారందరూ ఎలాంటి షాక్కి గురై ఉంటారో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
నిజానికి సొంత పిల్లలను పరువు హత్య పేరుతో చంపుకుంటున్న తల్లిదండ్రులను చూశాను, కానీ ఈ సినిమాలో చూపించినంత దారుణం నిజంగా ఏ తండ్రి చేయడేమో అనిపిస్తుంది. నిజానికి ఒక ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీకి, షాకింగ్ క్లైమాక్స్తో రాసుకున్న అనూహ్యమైన ఫ్యాక్టర్ తో షాక్ కలిగించాడు దర్శకుడు. నిజానికి ఇలాంటి సినిమాని ఒక క్రైమ్ స్టోరీగా కూడా తీయవచ్చు. కానీ గుండెలను పిండేసే ఓ లవ్ స్టోరీ చెప్పడం దర్శకుడికే చెల్లింది. ఏ ప్రేమికులకు అంతవరకు వస్తే, మనం శత్రువులుగా భావించే వారికి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి రావద్దు అని సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఫీలయ్యేలా చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు.
ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ కథను ఎంచుకున్న విధానంతో పాటు డైలాగ్స్ బాగా రాసుకున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాకి కథ హీరో అయితే, టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికి వస్తే సంగీత దర్శకుడు. “హీరో, రాంబాయి నీ మీద నాకు మనసయ్యేనే” అంటూ సాగిన ఒక సాంగ్ ప్రేక్షకులు హమ్ చేసేలా ఉంది. సినిమాటోగ్రఫీ కొత్తగా అనిపించింది.
నటీనటుల విషయానికి వస్తే..
అఖిల్ రాజ్ రాజు అనే పాత్రలో సహజ సిద్ధంగా నటించాడు. ఒక పల్లెటూరి కుర్రాడిగా, ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం ప్రాణమిచ్చే వాడిగా, ఎక్కడ వంక పెట్టలేని విధంగా ఆకట్టుకున్నాడు. రాంబాయి పాత్రలో తేజస్వి రావు పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసింది. మేకప్ లేకుండా ఆ పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఆమె ఆహార్యం ఉంది. ఈ సినిమాలో సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే అది సిద్దు జొన్నలగడ్డ సోదరుడు చైతన్య జొన్నలగడ్డ. ఇప్పటికే నటుడుగా కొన్ని సినిమాల్లో ఆకట్టుకున్న ఆయన, ఈ సినిమాలో మాత్రం టెర్రిఫిక్ గా యాక్ట్ చేశాడు. హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో చూడగానే అసహ్యం కలిగించేలాంటి నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసాడు. ఇక శివాజీ రాజా, అనితా చౌదరి వంటి వాళ్లు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు ఆకట్టుకున్నారు.
బ్యాటమ్ లైన్.. ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’ ..హృదయాన్ని మెలిపెట్టే సున్నితమైన ప్రేమకథ..
రేటింగ్: 3/5
