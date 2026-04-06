  • Rakasa 3 Days Box Office Collections: ‘రాకాస’ 3 డేస్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో వసూళ్ల వర్షం..

Rakasa 3 Days Box Office Collections: జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌, నిహారిక నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. లేడీ డైరెక్టర్ మానస శర్మ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసారు. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా మూడు రోజుల కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:40 PM IST

Rakasa Rocked At Box Office: నిహారిక కొణిదెల నటిగానే కాకుండా నిర్మాతగా దూసుకుపోతుంది. తొలి ప్రయత్నంలో 2024లో తెరకెక్కించిన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమా మంచి విజయం సాధించడమే కాకుండా పలు అవార్డులను కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో చిత్రంగా పూర్తిగా హిల్లేరియస్ హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక మీడియా గ్రూపు జీ మీడియాతో కలిసి ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా  తెరకెక్కించారు. మానస శర్మ  తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో  సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేశారు. సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్‌తో తెలుగు రాష్ట్రాల‌తో పాటు ఓవర్‌సీస్‌లోనూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేస్తోంది. 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , తెలంగాణ‌లో శ్రీల‌క్ష్మీ న‌ర‌సింహా మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై విడుద‌లైన చిత్రాన్ని ఓవ‌ర్‌సీస్‌లో అథ‌ర్వ‌ణ భ‌ద్ర‌కాళి పిక్చ‌ర్స్ భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను ముందు నుంచి డిఫరెంట్ ప్రమోట్ చేయడంలో నిహారిక అండ్ టీమ్ సక్సెస్ సాధించింది. మొత్తంగా రూ. 13.50 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లో రూ. 11 కోట్ల షేర్ (రూ. 15.80 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. మొత్తగా మరో రూ. 2.50 కోట్లు వస్తే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుని క్లీన్ హిట్ గా నిలవనుంది. 

ఈ వారం ఈ సినిమాకు ‘బైకర్’ సినిమాతో మంచి పోటీ ఉన్నా.. ఉన్నంతలో మంచి వసూళ్లను రాబడుతూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ వీక్ అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించింది. ఈ సినిమాను చందమామ కథల స్పూర్తితో డైరెక్టర్ మానస శర్మ రాసుకున్న కథ బాగుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా సెకండాఫ్ లో వెన్నెల కిషోర్ తో చేసిన కామెడీకి ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పూయించాయి. మరోవైపు హీరోగా సంగీత్ శోభన్ కామెడీ టైమింగ్.. నయన్ సారిక హోమ్లీ నటన, గెటప్ శ్రీను, బ్రహ్మాజీల నటనతో ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ సమ్మర్ లో ‘రాకాస’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

