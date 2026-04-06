Rakasa 3 Days Box Office Collections: ‘రాకాస’ 3 డేస్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో వసూళ్ల వర్షం..

Rakasa Rocked At Box Office: నిహారిక కొణిదెల నటిగానే కాకుండా నిర్మాతగా దూసుకుపోతుంది. తొలి ప్రయత్నంలో 2024లో తెరకెక్కించిన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమా మంచి విజయం సాధించడమే కాకుండా పలు అవార్డులను కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో చిత్రంగా పూర్తిగా హిల్లేరియస్ హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక మీడియా గ్రూపు జీ మీడియాతో కలిసి ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేశారు. సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్తో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేస్తోంది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , తెలంగాణలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహా మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై విడుదలైన చిత్రాన్ని ఓవర్సీస్లో అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను ముందు నుంచి డిఫరెంట్ ప్రమోట్ చేయడంలో నిహారిక అండ్ టీమ్ సక్సెస్ సాధించింది. మొత్తంగా రూ. 13.50 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లో రూ. 11 కోట్ల షేర్ (రూ. 15.80 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. మొత్తగా మరో రూ. 2.50 కోట్లు వస్తే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుని క్లీన్ హిట్ గా నిలవనుంది.
ఈ వారం ఈ సినిమాకు ‘బైకర్’ సినిమాతో మంచి పోటీ ఉన్నా.. ఉన్నంతలో మంచి వసూళ్లను రాబడుతూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ వీక్ అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించింది. ఈ సినిమాను చందమామ కథల స్పూర్తితో డైరెక్టర్ మానస శర్మ రాసుకున్న కథ బాగుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా సెకండాఫ్ లో వెన్నెల కిషోర్ తో చేసిన కామెడీకి ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పూయించాయి. మరోవైపు హీరోగా సంగీత్ శోభన్ కామెడీ టైమింగ్.. నయన్ సారిక హోమ్లీ నటన, గెటప్ శ్రీను, బ్రహ్మాజీల నటనతో ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ సమ్మర్ లో ‘రాకాస’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.
