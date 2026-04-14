Rakasa collections: సమ్మర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా ‘రాకాస’.. 10 రోజుల్లో వచ్చిన వసూళ్లు ఇవే..

Rakasa collections: నిహారిక కొణిదెల నిర్మాణంలో జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాకాస’. సమ్మర్ కానుకగా ఏప్రిల్ 3న విడుదలైన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఇప్పటికే ఈ సినిమా అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:15 AM IST

Rakasa 10 Days Box office Collections: ‘రాకాస’ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 10 రోజుల్లో రూ. 22.60 కోట్ల వసూళ్లను సాధించినట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల డీసెంట్ కలెక్షన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. ఇక సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ ను రూ. 100 గా ఉండటంతో ఈ సినిమాను చూడడానికి ఫ్యామిలీస్ ఎగబడుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ పై నిహారిక కొణిదెల నిర్మించారు. కమిటీ కుర్రోళ్లు తర్వాత వరుసగా రెండో హిట్ ను అందుకోవడం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై సునీల్ బన్సల్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరించారు. మానస శర్మ ఈ  సినిమాతో దర్శకురాలిగా టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయింది. క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టేనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ  చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక హీరో, హీరోయిన్స్ గా నటించారు. 

వెన్నెల కిషోర్, గెటప్ శ్రీను , బ్రహ్మాజీ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. సాధార‌ణంగా ఓ సినిమాకు రిపీటెడ్ ఆడియెన్స్ రావ‌టం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదు అని చెప్పాలి. ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే టీవీల్లో వచ్చాకా కానీ ఓటీటీలో వస్తే చూద్దాంలే అనుకుంటారు. వాటికి భిన్నంగా ఈ సినిమాను యూత్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రిపీట్ గా ఈ సినిమా చూస్తుండటం విశేషం.  . ప్రేక్ష‌కులు వారి కుటుంబాల‌తో, మరోసారి ఇతరులతో కలిసి చూసేందుకు ఆస‌క్తిగా టాకీస్ లకు పోలో మంటూ  వస్తున్నారు, ఇది సినిమాకు స‌హ‌జంగా పెరుగుతోన్న స్పంద‌న‌ను తెలియజేస్తుంది. ఇందులో చిన్న పిల్ల‌ల‌కు కావ‌ల్సిన స‌ర‌దా, ఊహాశక్తిని రేకెత్తించే సీన్స్ ఉండ‌టంతో వారు ఈ సినిమాను చూసి ఆశ్చర్య చకితులవుతున్నారు. అలాగే మిగిలిన ఆడియెన్స్‌కు కావాల్సిన కామెడీ, పాత్ర‌ల ఆధారంగా న‌డిచే ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన స‌న్నివేశాలు అన్నీ క‌ల‌గ‌లిసి ఉండ‌టంతో ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఇదొక బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారింది. 

ముఖ్యంగా బీ, సీ సెంటర్లలోని సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఇప్పటికీ ఎక్కువ వసూళ్లను సాధిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సినిమాతో కనెక్ట్ అయిన కుటుంబాలు ఈ సినిమా చూడడానికి ఎగబడుతున్నారు.  అన్నీ వ‌ర్గాల ప్రేక్ష‌కుల‌ను సినిమా మెప్పిస్తూ ముందుకు సాగుతుండ‌టంతో ఈ సినిమాను ప్రేక్ష‌కుల‌కు మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను ఇచ్చే సినిమాగా అభినందిస్తున్నారు. 

అంద‌రినీ మెప్ప్పిస్తూ రాకాస సినిమా రన్ కొనసాగుతుంది. దీంతో  థియేట‌ర్స్‌కు ఆడియెన్స్ రావ‌టానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. దీనికి తోడు డిఫ‌రెట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ స్ట్రాట‌జీ, మౌత్ టాక్ కూడా తోడు కావ‌టం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చిన అంశం అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ వేగం అలాగే కొనసాగుతూ, టికెట్ ధరలు కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో, ఈ సినిమా సమ్మర్ మొత్తం మంచి రన్ కొనసాగించే స్థితిలో ఉందనే చెప్పాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

