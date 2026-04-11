Rakasa: అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకున్న‘రాకాస’.. డిస్ట్రిబ్యూటర్ సక్సెస్ మీట్ లో నిహారిక కొణిదెల ఫుల్ హ్యాపీ..

Rakasa Break Even : ఈ మధ్య కాలంలో ఓ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ అదేనండి హిట్ అనిపించుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. తాజాగా నిహారిక కొణిదెల వరుసగా రెండు చిత్రాలతో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సక్సెస్ లతో నిర్మాతగా దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు మెగా ఫ్యామిలీకి నిర్మాణం అంతగా కలిసి రాదన్న అపవాదు కూడా పోగొట్టుకుంది. నాన్న నాగబాబుకు కలిసిరాని నిర్మాణం కూతురుగా నిహారికకు బాగానే కలిసొచ్చంది. రామ్ చరణ్ ఇందుకు మినహాయింపు అని చెప్పాలి. నిహారిక నిర్మించిన ‘రాకాస’ చిత్రంతో లేడీ డైరెక్టర్ మానస శర్మ వెండితెరకు పరిచయం అయింది. గతంలో ఈమె కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన డైరెక్ట్ గా నిర్మించిన చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం. తొలి సినిమాలోనే చందమామ కథల్లోని పాయింట్ ను తీసుకొని హార్రర్ కామెడీతో తెరకెక్కించిన ‘రాకాస’ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను థియేటర్స్ కు రప్పిస్తోంది. పైగా ఎలాంటి అసభ్యకరమైన సన్నివేశాలు లేకపోవడం క్లీన్ కామెడీ కావడంతో ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల బ్రహ్మరథం పడుుతన్నారు. గత వారం విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. ఈ మూవీ సాధించిన విజయాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి బ్లాక్ బస్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాజీ, మైత్రి రవి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ ఈవెంట్ లో నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ .. ‘‘రాకాస’ని చూసిన ప్రతీ ఒక్క ప్రేక్షకులు పర్సనల్గా ధన్యవాదాలు చెప్పాలని ఉందని తెలిపింది. కానీ అది అసాధ్యం. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారంటే అది నిజమైన విజయం అని చెప్పుకొచ్చారు. మా మూవీని చూసి ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరు కృతజ్ఞతలు. మా మీదున్న నమ్మకంతో ‘రాకాస’ని తీసుకుని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. నేను చేసే ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటానన్నారు. ‘ఉప్పెన’ టైంలో మైత్రి రవి తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన నాకు ఈ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద గైడెన్స్ ఇస్తారు. స్ట్రైక్ టైంలో సపోర్ట్ చేసిన సుప్రియ అక్క, స్వప్న అక్కలకు థాంక్స్. సమ్మర్లో ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసి ఎంజాయ్ చేసేలా ‘రాకాస’ని రూపొందించామన్నారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మా మూవీని ఎంతో ఆదరిస్తున్నారు. నా టీం సపోర్ట్ వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైందన్నారు. ఏ ఒక్కరూ కూడా ప్రమోషన్స్ విషయంలో కండీషన్స్ పెట్టలేదు. సంగీత్, నయన్, గెటప్ శ్రీను అందరూ ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బిగ్గెస్ట్ పిల్లర్గా రమేష్ మాకు అండగా నిలిచారు. మా చిత్రానికి మీడియా నుంచి ఎంతో సపోర్ట్ వచ్చింది. సింగిల్ స్క్రీన్లలో ‘రాకాస’ని కేవలం వంద రూపాయలకే అందిస్తున్నాం. అందరూ ‘రాకాస’ని థియేటర్లలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండన్నారు.
మైత్రి రవి మాట్లాడుతూ ..* ‘నిహారిక ‘రాకాస’ని అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేశారు. ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ని కూడా మేమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. ఇప్పుడు ‘రాకాస’తోనూ మంచి హిట్ అందుకున్నాము. మున్ముందు ఆమె చేసే సినిమాలన్నీ మేమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
సంగీత్ శోభన్ మాట్లాడుతూ ..* ‘ముందు నుంచీ నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియాకి ధన్యవాదాలు. మా కోసం వచ్చిన మైత్రి రవి కి ధన్యవాదాలు. మూవీ మీద పిచ్చి, ప్రేమతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చిత్రాల్ని కొంటారు. మూవీ రిజల్ట్ వల్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్లే మొదటగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యాపీ అయితేనే సినిమా హిట్టైనట్టు. ‘రాకాస’ని నమ్మి తీసుకున్న ప్రతీ ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్కు థాంక్స్ చెప్పారు.
బ్రహ్మాజీ మాట్లాడుతూ ..* ‘‘రాకాస’ లాంటి టీంని నేను ఇంత వరకు చూడలేదు. ఎంతో ప్యాషనేట్తో వీరంతా పని చేశారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి ఇలా స్టేజ్ మీద కనిపించడం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడా జరగలేదన్నారు. నిహారిక ముందు ముందు నిర్మాతగా మరిన్ని మంచి చిత్రాలు నిర్మించాలని కోరారు. ఈ సినిమాను హిట్ చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు ధన్యవాదాలు.
మానస శర్మ మాట్లాడుతూ ..* ‘మా ‘రాకాస’ మూవీని డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి ప్రేక్షకులకు చేరువ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ అంతా వచ్చి థియేటర్లో సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నా డ్రీమ్ని, నా కథను ఇంత వరకు తీసుకు వచ్చిన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్,నా టీంకు పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్.. మన్యం రమేశ్, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరు ఈ సినిమా సక్సెస్ కావడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
