Manasa Sharma:‘రాకాస’ మంచి చందమామ లాంటి కథ.. డైరెక్టర్ మానస శర్మ..

Manasa Sharma: జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక కొణిదెల త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్ తెరకెక్కిస్తోన్న చిత్రం ‘రాకాస’.ఈ సినిమాతో మానస శర్మ డైరెక్టర్ గా వెండితెరకు పరిచయం కాబోతుంది. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక కథానాయికలుగా నటించరు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్, టీజర్, పాటలు ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర దర్శకురాలు మానస శర్మ మీడియాతో పలు అంశాలను పంచుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:15 PM IST

Telangana Govt Big Announcement: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త..12 గంటలకు ప్రకటన..!
6
Telangana government news
Telangana Govt Big Announcement: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త..12 గంటలకు ప్రకటన..!
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమాపై మరో కేసు నమోదు.. మాధవన్ క్యారెక్టర్ తో ఆ వర్గాన్ని అవమానించారు అంటూ..!
7
Dhurandhar 2 controversy
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమాపై మరో కేసు నమోదు.. మాధవన్ క్యారెక్టర్ తో ఆ వర్గాన్ని అవమానించారు అంటూ..!
Hyderabad: పెట్రోల్‌..డీజిల్‌పై సూపర్‌గుడ్‌న్యూస్‌.. డీలర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఏం చెప్పిందంటే..?
5
Hyderabad petrol news
Hyderabad: పెట్రోల్‌..డీజిల్‌పై సూపర్‌గుడ్‌న్యూస్‌.. డీలర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఏం చెప్పిందంటే..?
Plane Crash Today: కుప్పకూలిన విమానం.. 100 మంది మృతి..?
5
Plane Crash Today: కుప్పకూలిన విమానం.. 100 మంది మృతి..?
Rakasa Director About Rakasa Movie: మీ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి?
మానస శర్మ : మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా. నేను మొదటగా యూట్యూబ్‌లో ‘మ్యాడ్ హౌస్’ చేశాను. ఆ తరువాత ‘ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ’కి క్రియేటర్, రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఉంది. ఆ తరువాత ‘బెంచ్ లైఫ్’ సిరీస్‌ని చేశాను. ఇది నాకు నాలుగో ప్రాజెక్ట్. ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్‌లతో తీసిన ‘రాకాస’ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది.  

‘రాకాస’లో మెయిన్ అట్రాక్షన్.. ?
మానస శర్మ : ‘రాకాస’ని ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్, కామెడీ జానర్ కలగలిపి తీశాము. ఇప్పటికే అందరూ మా టీజర్‌ని చూసి ఉంటారు. త్వరలోనే ట్రైలర్ రాబోతుంది.  హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో పూర్తి ఫాంటసీ అడ్వించర్ మూవీగా రాబోతుంది.  అందరికి నచ్చుతుంది. 

ముందుగా ‘రాకాస’ కథని ముందుగా నెట్ ఫ్లిక్స్‌లో సిరీస్ కోసం చెప్పాను. ఆ టైంలోనే ఈ కథను సంగీత్ విన్నారు. ఆయనకి కూడా కథ నచ్చింది. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి సంగీత్ వచ్చారు. సంగీత్ అద్భుతమైన యాక్టర్. మంచి వ్యక్తి. అతని కామెడీ టైమింగ్ సినిమాలో చూస్తారు.  

‘రాకాస’ చిత్రీకరణలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి?
మానస శర్మ : వెబ్ సిరీస్‌కి, సినిమాకి ఒకే రకమైన ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. మేకింగ్ ఒకేలా ఉంటుంది.. రైటింగ్‌లోనే కాస్త తేడాగా ఉంటుంది. షూటింగ్ పరంగా, చిత్రీకరణ సమయంలో ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలుండవు.  ఈ సినిమా అవుట్ పుట్ నిహారిక కి నచ్చాలని నేను మరింత బాధ్యతగా పని చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  ఈ కథని పదిహేను నిమిషాలు నెరేట్ చేసిన తరువాత నిహారిక గారికి చాలా కాన్పిడెంట్ ఓకే చెప్పేసారు. 

నయన్ సారిక గురించి చెప్పండి?
మానస శర్మ : నయన్ సారిక మంచి నటి. డైరెక్టర్ ఏం చెబితే అది చేస్తారు. ఆల్రెడీ నేను ఇది వరకే ఆమెతో పని చేసాను. 

‘రాకాస’లో కొత్తగా ఏం ఉండబోతోంది?
మానస శర్మ : ‘రాకాస’ థియేట్రికల్‌గా ఎక్స్‌పీరియెన్స్ చేయాల్సిన చిత్రం. కథ పూర్తిగా ఫిక్షన్. అన్ని పాత్రలు అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి.  ఓ అందమైన చందమామ కథలా ఉంటుంది. 

నిర్మాత నిహారిక గారి గురించి చెప్పండి?
మానస శర్మ : నిహారిక గారితో నాకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. పింక్ ఎలిఫెంట్‌లో ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడూ ఆలస్యం  కావు. అన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్‌గా జరిగిపోతోంటాయి. ‘ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ’ని తొమ్మిది నెలల్లో పూర్తి చేశామన్నారు. ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ ఏడాదిన్నరలో రిలీజ్ అయింది. నిహారిక  మంచి టేస్ట్ ఉన్న నిర్మాత. ఆమె అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు.

ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్‌ల గురించి చెప్పండి?*
మానస శర్మ : ప్రస్తుతం కొన్ని కథలు, ఐడియాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా కూడా అందులో కామెడీ ప్రధానంగా,ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేలా చూసుకుంటాను. ‘రాకాస’ తర్వాత కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాను. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

