Rakasa Trailer: ‘రాకాస’ మూవీ ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఏప్రిల్ 3 విడుదల..

Rakasa Trailer: నిహారిక మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోయిన్ గా తొలిసారి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇపుడు నిర్మాతగా డిఫరెంట్ చిత్రాలు నిర్మిస్తోంది. తాజాగా నిహారిక .. ఇపుడు మానస శర్మ దర్శకత్వంలో సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్ సరన నయన్ సారిక కథానాయకగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగ ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:05 PM IST

Rakasa Trailer Talk Response: జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక కొణిదెల త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన మూవీ ‘రాకాస’. మానస శర్మ ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్ గా పరిచయం కాబోతున్నారు. సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ గా విడుదల కాబోతుంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, సాంగ్స్‌తో సినిమాపై అంచనాలు రెట్టింపును చేశాయి.  డిఫ‌రెంట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ కంటెంట్‌తో మూవీపై బ‌జ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ బుధ‌వారం రోజున ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేస్తే సూపర్ రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది.  లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన ఈ ట్రైల‌ర్ సినిమాపై ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి.

ట్రైలర్ ను చూస్తే.. 

‘ఆ కోట‌లో ఉన్న‌ది.. ఊరు బ‌లి పంపుతున్న‌ది సామాన్యుడికి కాదు.. భీక‌ర బ్ర‌హ్మ రాక్ష‌సుడికి’ అనే డైలాగ్‌తో ‘రాకాస‌’ ట్రైల‌ర్ స్టార్ అవుతుంది. అంతేకాదు ట్రైలర్ తో చెప్పినట్టుగా  చూపించే పురాత‌న‌మైన కోట‌.. బ్ర‌హ్మ రాక్ష‌సుడు ఇవ‌న్నీ సినిమాపై ఆస‌క్తిని రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. మొత్తంగ హార్రర్ కామెడీతో ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. భ‌యంతో న‌డుస్తున్న గెట‌ప్ శీను ఓ పిల్లాడు చేసిన బూర సౌండ్‌కి ఒక్కసారిగాజ‌డుసుకుంటాడు. వెంట‌నే ‘నువ్వు పెద్ద డిఎస్‌పి అనుకుంటున్నావా?  లోప‌ల‌కిపో..కోతి నాయాలా!’ అని తిడ‌తాడు. హీరో సంగీత్ శోభన్, న‌య‌న సారిక‌ల మ‌ధ్య ఉన్న ప్రేమ‌.. హీరో, హీరోయిన్‌కు మ‌ధ్య ఉన్న సీన్స్‌ను చూపిస్తూ వారి మ‌ధ్య ఉన్న ల‌వ్ యాంగిల్‌ను చూపెట్టే ప్రయత్నం చేసాడు. 

బస్సులో సంగీత్, త‌నికెళ్ల భ‌ర‌ణి, గెట‌ప్ శీను మ‌ధ్య వ‌చ్చే కామెడీ సీన్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. పోలీస్ ఆఫీస‌ర్ సంగీత్‌ను ఉద్దేశించి ‘రాత్రి ఏం జ‌రిగింది?’ అని అడిగితే..‘పడుకోవడం లేటయ్యింది’ అని కామెడీగా ఆన్సర్ ఇస్తడు. 

ట్రైలర్లో చూపించే ఉల్క ప‌త‌నం..రాత్రికి రాత్రి ప‌శువులు క‌లేబ‌రాలుగా మార‌టం చూస్తే ఊర్లో ఏదో జ‌రుగుతుంద‌నే  క్యూరియాసిటీ ప్రేక్షకుల్లో క్రియేట్  చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. అవుతుంది.ఊరు బ‌తికి బ‌య‌ట‌ప‌డాలంటే బలి పంపాల్సిందే అంటూ త‌నికెళ్ల‌భ‌ర‌ణి చెప్ప‌టం..కోట‌కు సంబంధించిన తాళాన్ని చూపించ‌టం చూస్తే కోట‌కు, ఊరుకి మ‌ధ్య ఏదో లింకు ఉంద‌నేది అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఏప్రిల్ 3న విడుదల కాబోతుంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

