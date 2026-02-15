Rakasa: రికార్డు రేటుకు నిహారిక, సంగీత్ శోభన్ ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్ రైట్స్..

Rakasa US Tour: అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ అధికారికంగా ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. అంతేకాదు యూఎస్ఎ, యూరప్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలో 350కి పైగా థియేటర్లలో ఈ సినిమాను విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. ఇక ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్లో ఈ రేంజ్లో రిలీజ్ కాబోతోండటంతో అక్కడి ప్రేక్షకుల్లో మరింత అంచనాలు పెరిగాయి.
ఓవర్సీస్ పంపిణీల్లో అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్కి మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది. అక్కడ ఇప్పటికే పలు చిత్రాలను విడుదల చేసి సక్సెస్ అందుకున్న ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. ‘రాకాస’ టైటిల్ ప్రకటన, గ్లింప్స్ తరువాత ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ‘రాకాస’పై ప్రస్తుతం ట్రేడ్ వర్గాల్లో అంచనాలు భారీగా నెలకొన్నాయి.
‘రాకాస’ గ్లింప్స్ రిలీజైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 1.8 మిలియన్ల వ్యూస్ను రాబట్టి ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఇదొక విజువల్ వండర్గా సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా ఉండనున్నట్టు మేకర్స్ హామి ఇచ్చారు. కెమెరామెన్ అందించిన విజువల్స్, బీజీఎం గురించి ప్రతీ ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. టెక్నికల్ పరంగా ‘రాకాస’మూవీ అత్యుద్భుతంగా ఉండబోతుంది.
ప్రస్తుతం ‘రాకాస’ యూనిట్ పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. ఎడిట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సౌండ్ డిజైన్ వంటి వాటిపై టీం పని చేస్తోంది. అప్పట్లో విడుదల చేసిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ సినిమా స్థాయిని పెంచేలా ఉన్నాయి.
‘రాకాస’చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జోడిగా యాక్ట్ చేశారు. మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ వంటి వరుస బ్లాక్ బస్టర్ల తర్వాత సంగీత్ ‘రాకాస’తో హాట్రిక్ హిట్టు కొట్టేందుకు వస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో సోలో హీరోగా నటిస్తుండటం విశేషం. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, తనికెళ్ళ భరణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెటప్ శ్రీను వంటి అద్భుతమైన నటీనటులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మానస శర్మ రచనతో పాటు డైరెక్ట్ చేశారు. సంగీత్ శోభన్తో మానస శర్మ తీసిన ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ వెబ్ సిరీస్ ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ వెబ్ సిరీస్ను పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద నిహారిక కొణిదెల నిర్మించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ టీం సినిమా కోసం పనిచేస్తోంది. ఇక ఈ ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని Z స్టూడియోస్ సమర్పిస్తుండగా పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద నిహారిక కొణిదెల, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి అనుదీప్ దేవ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్రఫీ, అన్వర్ అలీ ఎడిటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 3 ఏప్రిల్ 2026న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతోన్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ ఈ మూవీ ఓవర్సీస్ హక్కుల్ని దక్కించుకోవడంతో ఒక్కసారిగా ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
