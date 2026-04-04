Rakasa Success Celebrations:‘రాకాస’ మూవీకి అన్ని చోట్ల అద్భుతమైన రెస్సాన్స్.. సక్సెస్ మీట్ లో నిహారిక కొణిదెల..

Rakasa Success Celebrations:జీ స్టూడియోస్, పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ పై సునీల్ బన్సల్, నిహారిక కొణిదెల సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. ఈ నెల 3న విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:49 AM IST

Rakasa: జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిహారిక కొణిదెల ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. మానస శర్మ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జోడిగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న రిలీజై మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం నాడు చిత్ర యూనిట్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ .. ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులతో కలిసి చూశాము.  ప్రీమియర్ల నుంచే మా సినిమాకి మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. మేం ఎక్కడైతే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా నవ్వుతారు. ఎంజాయ్ చేస్తారు? అని అనుకున్నామో అక్కడ అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు.  ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తీసిన మా ‘రాకాస’ని చూసి ప్రేక్షకులు  ఎంజాయ్ చేస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. విడుదలైన ప్రతీ చోటా మా ‘రాకాస’కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు. 

సంగీత్ శోభన్ మాట్లాడుతూ ..‘రాకాస’ ప్రీమియర్ల నుంచే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు కూడా అంతే స్థాయిలో ఆదరణ పొందుతుందున్నారు. పిల్లలతో సహా పేరేంట్స్  ఈ మూవీకి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.  మీడియా కూడా మా సినిమాని చూస్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. మా చిత్రాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. 

నయన్ సారిక మాట్లాడుతూ ..‘రాకాస’ రెస్పాన్స్ చూసి నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను.  ఇది నాకెంతో ప్రత్యేకమైన చిత్రమని చెప్పుకొచ్చారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ అంటే నా కుటుంబం. ప్రీమియర్ల నుంచే మాకు అద్భుతమైన ఆదరణ దక్కింది. అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ మా చిత్రాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.  అన్ని చోట్లా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి. ఈ సక్సెస్ చూస్తుంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. 

మానస శర్మ మాట్లాడుతూ ..‘రాకాస’ చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. చందమామ లాంటి కథ అని మేం ముందు నుంచీ చెబుతూనే వస్తున్నాము.  అదే విషయాన్ని ప్రేక్షకుల వరకు మీడియా రీచ్ అయ్యేలా చేసింది. ఇప్పుడు థియేటర్లో వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూసి హ్యాపీగా ఉంది. చాలా చోట్ల ఆడియెన్స్ పగలబడి నవ్వేస్తున్నారు. అంతలా ప్రేక్షకులు మా సినిమా ఆస్వాధిస్తూ చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. మా సినిమాని ఇంకా ఇలానే ఆదరిస్తూ ముందుకు తీసుకు వెళ్లాలని ప్రేక్షకులు  కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. .

అనుదీప్ దేవ్ మాట్లాడుతూ ..‘రాకాస’ అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. ఆడియెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు నవ్వుతున్నారు.  అక్కడ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మా సినిమాని ఇంతలా ఆదరిస్తున్న ఆడియెన్స్‌కి ధన్యవాదాలు. ఫ్యామిలీతో కలిసి మా చిత్రాన్ని చూడండి అందరూ తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారన్నారు. 

జీ స్టూడియో కంటెంట్ హెడ్ దివ్య మాట్లాడుతూ ..‘‘రాకాస’మూవీకి  మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ వీకెండ్‌కి మా సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేయండన్నారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

