Rakasa Ticket Prise Reducing: ‘రాకాస’ టికెట్ రేట్స్ ను తగ్గించిన మూవీ యూనిట్.. ఎంతంటే..!

Telangana Andhra Pradesh Ticket Rates 100 Rupess: జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్తో కలిసి నిహారిక కొణిదెల నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. ఈ సినిమాతో లేడీ డైరెక్టర్ మానస శర్మ వెండితెరకు పరిచయం అయింది. అప్పటికే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన అనుభవం ఉంది. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జోడిగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న రిలీజై మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. డిఫరెట్ ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీతో సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుని.. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ దూసుకెళ్తోంది. ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహా మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై విడుదలైన చిత్రం ఇప్పటికే మంచి కలెక్షన్స్ను రాబడుుతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నడుస్తోన్న సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్ లో రూ. 100 మాక్సిమమ్ టికెట్ రేట్ గా నిర్ణయించారు. దీంతో ఈ సినిమాకు కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
మంచి హార్రర్ కామెడీతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో హీరో సంగీత్ శోభన్ తో పాటు గెటప్ శ్రీను, వెన్నెల కిషోర్ ల కామెడీ ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ గా నిలిచింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని చూసేందకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా కలిసి థియేటర్స్ కు క్యూ కడుతున్నారు. ఈ సినిమాకు జీ స్టూడియోస్ నిర్మాణ విలువలు.. మానస శర్మ టేకింగ్ కు అందరు ఫిదా అవుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా మొత్తం లాజిక్ కు దూరంగా ఉన్న.. కుటుంబం మొత్తం కలిసి చూసేలా క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా ఉండటం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశమనే చెప్పాలి.
లేటెస్ట్గా మేకర్స్ ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేసే పనిలో భాగంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సింగిల్ స్క్రీన్స్లో టికెట్ ధరను రూ.100గా ఫిక్స్ చేశారు. దీంతో రాకాస చిత్రం సామాన్యుడికి మరింత చేరువ కానుంది. చక్కటి అర్థవంతమైన కామెడీతో ఈ సినిమా అన్నీ వర్గాల ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది. సంగీత్, గెటప్ శీను ట్రాక్ ప్రేక్షకులకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది. దీంతో పాటు వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ టైమింగ్, నటనకు సూపర్బ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. దీంతో ప్రేక్షకులు ఈ సమ్మర్లో కుటుంబంతో కలిసి ఈ సినిమాను చూడటానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారు.
జీస్టూడియోస్ సమర్పణలో ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్తో కలిసి నిహారిక కొణిదెల సినిమాను రూపొందించిన తీరు, డైరెక్టకర్ మానస శర్మ టేకింగ్ సహా ఇతర నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్ పని తీరుని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. నిర్మాతగా నిహారిక తన తొలి చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’తో బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది ఈ సినిమా.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
