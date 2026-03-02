Rakasa Teaser Talk: ‘రాకాస’ టీజర్ టాక్.. ఈ రేంజ్ హార్రర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ చూడలేదు మావ..

Rakasa Teaser Teaser Talk Review: ప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల నటిగా నిర్మాతగా దూసుకుతుంది. ఇప్పటికే పలు వెబ్ సిరీస్ లను నిర్మించిన ఈమె 2024లో విడుదలైన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో మంచి గుర్తింపును తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు తెలంగాణ సినిమా అవార్డ్స్ సహా కొన్ని ప్రైవేట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటింది. ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు దక్కించుకున్న నిహారిక ప్రస్తుతం మరో డిఫరెంట్ స్టోరీతో ‘రాకాస’ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో.. నిహారిక తన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతగా ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్తో కలిసి ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించింది. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జోడిగా యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టు ప్రకటించారు.
తాజాగా ఈ టీజర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ క్రమంలో విడుదలైన కంటెంట్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
తాజాగా విడుదలైన టీజర్ లో ‘నరకం నుండి సందేశం వస్తుంది.. ఇక సమయం లేదు.. మన ఊరి శాపమిది.. మన పూర్వీకులు ఎంచుకున్న తలరాత’ అంటూ ఊరిని, ఊరి జనాల్ని పరిచయం చేస్తూ వదిలిన టీజర్ ఈ సినిమా చూడాలనే ఆసక్తి రేకిత్తించింది. ‘శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం.. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం.. ఈ రెండు లైన్సే వస్తున్నాయేంటి?’ అంటూ భయపడుతూ, నవ్విస్తూ హీరో పాత్రని పరిచయం చేశారు.
హార్రర్ స్టోరీతో ఎంట్రీ ఇచ్చి హీరో పాత్ర ఎంట్రీ ఇచ్చిన తరువాత టీజర్ పూర్తిగా కామెడీ జానర్లోకి మారిపోవడం విశేషం. . ఇదే ఆఖరి హెచ్చరిక అంటూ మళ్లీ మరో కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకు వెళ్లినట్టుగా దర్శకురాలు మానస శర్మ టేకింగ్ తెలుపుతోంది. ఆ తరువాత చూపించిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్, ఆర్ఆర్ అన్నీ కూడా నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఇక చివర్లో హీరో భయపడుతూ.. ‘స్త్రీ.. రేపు రా’ అనే డైలాగ్ అదిరిపోయింది. టీజర్ చూస్తుంటే కంప్లీట్ పవర్ ఫ్యాక్డ్ సినిమాలా కనిపిస్తోంది. ఇక హిందీలో వచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్ ‘స్త్రీ’ మూవీని గుర్తకు తెచ్చేలా ఈ సినిమా టీజర్ ఉండటం విశేసం. నవ్విస్తూ భయపెట్టడంతో పాటు ఏదో ఓ కొత్త కాన్సెప్ట్ను ‘రాకాస’లో పరిచయం చేయబోతోన్నట్టుగానే కనిపిస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నాడు. రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్రఫర్గా పని చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక, వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, తనికెళ్ల భరణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెటప్ శ్రీను, సుక్విందర్ సింగ్, అన్నపూర్ణ, అమన్, అనూప్ సింగ్ ఠాకూర్, రమణ భార్గవ్, వాసు ఇంటూరి, జబర్ధస్త్ రోహిణి, నైంటీస్ రోహన్ తదితరులు యాక్ట్ చేశారు.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.