/తెలుగులో అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన టాప్ సినిమాలు..

రక్త సంబంధం..
1962లో తెలుగులో అన్నా చెల్లెల్ల నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల్లో రక్త సంబంధం ఒకటి. ఎన్టీఆర్, సావిత్రి అన్నా చెల్లెల్లుగా ముఖ్యపాత్రలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో నెంబర్ వన్ మూవీగా పేర్కొనవచ్చు.
బంగారు గాజులు..
అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, విజయ నిర్మల అన్నా చెల్లెల్లుగా 1968లో సి.ఎస్.రావు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ‘బంగారు గాజులు’. ఈ సినిమా అన్నా చెల్లెల్ల అనుబంధంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది.
చెల్లెలు కాపురం..
నటభూషణ శోభన్ బాబు అందవిహీనుడిగా కళా తపస్పీ కే.విశ్వనాథ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చెల్లెలు కాపురం’. చెల్లె కోసం సర్వం త్యాగం చేసే అన్న పాత్ర నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిపించింది.
ముద్దుల మావయ్య..
అన్నా చెల్లెల్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల్లో ‘ముద్దుల మావయ్య’కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. కోడి రామకృష్ణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో నందమూరి బాలకృష్ణ, సీత అన్నా చెల్లెలుగా ఒదిగిపోయిన తీరు ఎవరు మరిచిపోలేరు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
హిట్లర్..
అమ్మలోని ఫస్ట్ అక్షరం ‘అ’.. నాన్నలోని రెండవ అక్షరం..‘న్న’.. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో చిరంజీవి కథనాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హిట్లర్’. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత ‘భోళా శంకర్’ చిత్రం కూడా అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కడం విశేషం.
రాఖీ..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడుగా కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాఖీ’. అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది.
అన్నా చెల్లెల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాలు..
అన్న చెల్లెల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాన్.. అన్నవరం.. మహేష్ బాబు.. అర్జున్.. రాజశేఖర్ హీరోగా వచ్చిన గోరింటాకు.. అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘పుట్టింటికి రా.. చెల్లి’.. కృష్ణంరాజు .. పల్నాటి పౌరుషం.. వెంకటేష్..గణేష్.. నాగార్జున.. ఆజాద్.. కృష్ణ.. సంప్రదాయం.. జగపతి బాబు శివరామరాజు వంటి ఎన్నో చిత్రాలు అన్నా చెల్లెలు సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కినవే. అందులో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిన కొన్ని చిత్రాలు మాత్రమే.
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