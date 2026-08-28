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తెలుగులో అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన టాప్ సినిమాలు..

Raksha Bandhan 2026: సృష్టి మొత్తంలో  తోబుట్టువలైన  అన్నా చెల్లెళ్లు, అక్కా తమ్ముళ్ల కు మించిన బంధం మరొకటి లేదు.  ఈ బంధానకంటూ  ఒక రోజు ఉంది. అదే రక్షా బంధనం. చెల్లెలకు అన్న, అక్కకు తమ్ముడు జీవితాంతం తోడు నీడుగా వాళ్లకు రక్షగా ఉంటాననే సందేశం ఇందులో దాగుంది. ఇక తెలుగు తెరపై అన్నా చెల్లెళ్లు, అక్కా తమ్ముళ్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:55 AM IST
తెలుగులో అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన టాప్ సినిమాలు..
Image Credit: Raksha Bandan Special 2026 (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగులో అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన టాప్ సినిమాలు..
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