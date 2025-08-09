English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Purandeswari tied rakhi to balakrishna: బాలయ్యకు రాఖీ కట్టిన తర్వాత పురేందేశ్వరీ అందరి ముందు సరదాగా ఆటపట్టిచ్చింది. దీంతో అక్కడున్న వారంత భలే నవ్వుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:53 PM IST
  • బాలయ్యకు రాఖీ కట్టిన పురందేశ్వరీ..
  • నవ్వులు పూయిస్తున్న వీడియో..

Balakrishna Video: ఏంటదీ కాగితంతో పాటు పెడ్తున్నావ్.!. బాలయ్యను రాఖీ వేళ ఆటపట్టించిన పురందేశ్వరీ.. వీడియో వైరల్..

Daggubati purandeswari tied rakhi to Balakrishna video: దేశ మంతట కూడా రాఖీ పండగను ఎంతో ఉల్లాసంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది తమ అక్కలు, చెల్లెమ్మలు ఇంటికి రావడంతో ఇళ్లల్లో పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా అక్కాచెల్లెమ్మలు.. తమ సోదరులకు రాఖీలు కట్టి తమ ప్రేమానురాగాల్ని చాటుకుంటారు.

కష్టసుఖాల్లో తామున్నామని చెబుతూ, ఒకరికి మరోకరు అండగా ఉంటారు. అయితే.. రాఖీ అనేది సెలబ్రీటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు కూడా తమకున్న దాంట్లో ఆనందాత్సాహల మధ్య జరుపుకుంటారు.

 

అయితే.. ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నేతల పండగలకు చెందిన సెలబ్రేషన్స్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఏపీ హిందు పురం ఎమ్మెల్యే నంద మూరీ బాలకృష్ణ తన సోదరి ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరితో కలసి రాఖీని జరుపుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

బాలకృష్ణ  ఆయన సోదరి దగ్గుబాటి పురందేశ్వరీ రాఖీ పండగను ఎయిర్ పోర్టులో జరుపుకున్నారు. ఈ క్రమంలో నందమూరీ బాలకృష్ణకు, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరీ రాఖీని కట్టారు. అంతే కాకుండా.. రాఖీ కడుతూ తన సోదరుడిని ఆటపట్టించారు. రాఖీని కట్టిన తర్వాత తనకు కవర్ ఉన్న స్వీట్  పెడుతున్నావంటూ ఫన్నీగా ఆటపట్టించారు.

Read more: Madhya Pradesh news: ఛీ.. ఛీ.. కన్న తండ్రి కాదూ.. మానవ మృగం .. కూతుర్ని ప్రెగ్నెంట్ చేసి.. పసి కందును కూడా..

బాలయ్య కూడా తన సోదరికి స్వీట్లు తిన్పించేటప్పుడు  నవ్వుతూ ఆట పట్టించారు. తన సోదరి స్వీట్లు తిన్పించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ రోజు బాగా ఎక్సర్ సైజ్ చేశానని కూడా ఫన్నీగా బాలయ్య డైలాగ్ లు చెబుతూ అక్కడున్న వాళ్లను నవ్వించారు. ఫోటోలు బాగా తీయాలని కూడా చెప్పారు. మొత్తంగా  బాలయ్య రాఖీ పండగ సెలబ్రేషన్స్ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మా బాలయ్యతో అట్లుంటదీ మల్ల అంటూ ఈ వీడియో ను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.

 

