Rakta Charitra 2 Re-Release: రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'రక్త చరిత్ర 2' మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 2010లో విడుదలైన ఈ సినిమా నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కి అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పుడు దాదాపు 16 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 1న థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.
ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందం తాజాగా రక్త చరిత్ర 2 రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా హీరో సూర్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా ట్రైలర్ విడుదల కావడంతో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.
రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలో జరిగిన కొన్ని వాస్తవ సంఘటనలను ఆధారంగా తీసుకుని రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రాజకీయాలు, ప్రతీకారం, హింస, భావోద్వేగాలను కలిపి ఆయన కథను ఆసక్తికరంగా చూపించారు. సినిమాలో వివేక్ ఒబెరాయ్, సూర్య, రాధికా ఆప్టే, ప్రియమణి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. వారి నటనకు అప్పట్లో మంచి ప్రశంసలు లభించాయి.
సినిమాలోని నేపథ్య సంగీతం, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వ శైలి, అప్పటి సాంకేతిక నాణ్యత ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్న పాటలు కూడా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయాయి.
ఇటీవల 'రక్త చరిత్ర పార్ట్ 1' రీ రిలీజ్ అయి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. పాత అభిమానులతో పాటు కొత్త తరం ప్రేక్షకులు కూడా సినిమాను ఆదరించారు. అదే ఉత్సాహంతో ఇప్పుడు 'రక్త చరిత్ర 2'ను కూడా పెద్ద ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని వంకాయపాటి మురళీకృష్ణ, నట్టి లక్ష్మీకరుణ, నట్టి క్రాంతి ఆధ్వర్యంలో నట్టీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, క్విటీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, త్రిపుర క్రియేషన్స్ సంస్థలు రీ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి.
పార్ట్ 1కు వచ్చిన విజయాన్ని చూస్తే, పార్ట్ 2 కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన ఈ క్లాసిక్ చిత్రాన్ని మళ్లీ పెద్ద తెరపై చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ట్రైలర్కు వస్తున్న ఆదరణ కూడా అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఆగస్టు 1న ఈ సినిమా మరోసారి ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
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