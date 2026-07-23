Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Rakta Charitra 2 Re-Release: మళ్లీ థియేటర్లలోకి రక్త చరిత్ర 2.. ట్రైలర్‌కు అదిరిపోయే స్పందన

Rakta Charitra 2 Re-Release: మళ్లీ థియేటర్లలోకి రక్త చరిత్ర 2.. ట్రైలర్‌కు అదిరిపోయే స్పందన

Rakta Charitra 2 Re-Release: రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన సంచలన చిత్రం 'రక్త చరిత్ర 2' మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఆగస్టు 1న థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలై మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. పార్ట్ 1 విజయంతో పార్ట్ 2పై కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 23, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:45 PM IST
Rakta Charitra 2 Re-Release: మళ్లీ థియేటర్లలోకి రక్త చరిత్ర 2.. ట్రైలర్‌కు అదిరిపోయే స్పందన
Image Credit: Rakta Charitra 2 Re-Release Trailer Out (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rakta Charitra 2 Re-Release: మళ్లీ థియేటర్లలోకి రక్త చరిత్ర 2.. ట్రైలర్‌కు అదిరిపోయే స్పందన
Rakta Charitra 25 min ago
2
NEET Student Protest12 min ago
3
Dharmendra Pradhan24 min ago
4
Trisha Krishnan35 min ago
5
Ind vs Zim Highlights1 hr ago