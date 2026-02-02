Rakul preet sing Video: గ్లామర్ డోస్ పెంచిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. బొడ్డును చూపిస్తు మరీ.!. కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తున్న వీడియో..

Rakul preet singh glamorous look in De De Pyaar De 2 movie event video: కొంత మంది హీరోయిన్లు ఇటీవల గ్లామర్ డోస్ లను పెంచుతున్నారు. ఒకప్పుడు చక్కగా ఫామ్ లో ఉన్న కూడా ఇప్పుడు చాన్స్ లు తగ్గిపొవడంతో ఏదో విధంగా తమవైపుకు అందరి నజర్ పడేలా రకరకాల ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. కొంత మంది ఈవెంట్లకు తమ అందాలను ఆరబోసేలా కాస్ట్యూమ్ లతో మెరిసిపోతుంటారు. మరికొంత మంది ఏదో రకంగా ఇన్ స్టాలో, సోషల్ మీడియా యాక్టివ్ గా ఉంటు రకరకాల స్టంట్ లకు దిగుతారు. మొత్తంగా సెలబ్రీటీలు చాన్స్ ల కోసం నానా రకాల పాట్లుపడతారు. తాజాగా.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒక గ్లామరస్ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ మూవీతో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తన అందం, అభినయంతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేశారు. తెలుగు , హింది, తమిళంలో అనేక సినిమాల్లో నటించారు. లౌక్యంలో గోపీచంద్తో, నాన్నకు ప్రేమతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో, సరైనోడు అల్లు అర్జున్తో, ఆ తర్వాత ధృవ, కొండపొలం, హిందీలో యారియాన్, దే దే ప్యార్ దే, అటాక్, తమిళంలో తుప్పరివాలన్ 2, ఖాకీ వంటి మూవీస్ లలో నటించితనకంటూ ఫాలోయింగ్ ను పెంచుకున్నారు.
తాజాగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తాజాగా.. అజయ్ దేవగన్ తో కలిసి చేసిన తాజా చిత్రం ' దే దే ప్యార్ దే 2 ' ఈవెంట్ లో పాల్గొన్నారు. దీనిలో నల్లని దుస్తులు వేసుకున్నారు. దీనిలో రకుల్ చాలా బోల్డ్ లుక్ లో తనబొడ్డును చూపించేలా డ్రెస్ ఉంది. మొత్తంగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. రకుల్ లేటెస్ట్ వీడియో నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ బాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరిస్ లను చేస్తు ఫుల్ బిజీగా ఉంటుంది. రకుల్ తరచుగా తన భర్తజాకీ భగ్నానితో కూడిన పిక్స్ ను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేస్తు ఉంటుంది. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్లో ఉన్న క్యూట్ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన అభిమానులు మాత్రం ఫిదా అవుతున్నారు.