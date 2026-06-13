Hit And Run:ఇటీవల విడుదలైన సంజయ్ రావ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ పోస్టర్ ద్వారా సినిమా కథలోని థ్రిల్లింగ్ అంశాలను సూచించడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఇప్పుడు చిత్ర బృందం మరో ముఖ్యమైన అప్డేట్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చింది.
ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న నటాషా సింగ్ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను ప్రముఖ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ విడుదల చేశారు. సినిమాలో నటాషా సింగ్ సాక్షి అనే రిపోర్టర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పోస్టర్లో ఆమె లుక్ చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది.
పోస్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించే ఎరుపు, నలుపు రంగుల కలయికతో పాటు పగిలిపోయిన కారు అద్దం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్, విచారణకు సంబంధించిన సూచనలు కథలో ఒక పెద్ద మిస్టరీ దాగి ఉందనే భావనను కలిగిస్తున్నాయి. ఈ కథలో సాక్షి పాత్ర కీలకంగా ఉండబోతుందని పోస్టర్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.
గ్లామర్తో పాటు సస్పెన్స్ను కలిపిన ఈ లుక్ సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. సినిమాలో జరిగే సంఘటనల వెనుక ఉన్న నిజాలను వెలికితీసే పాత్రలో నటాషా సింగ్ కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆమె పాత్రపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
త్వరలోనే ఈ సినిమా టీజర్ను విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. టీజర్ ద్వారా కథకు సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికర అంశాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రానికి ప్రిన్స్ హెన్రీ సంగీతం అందిస్తున్నారు. విజయ్ భాస్కర్ సద్దాల, ఎల్. గంగాధర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుండగా, డి. వెంకట ప్రభు ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. కిరీటి, మురళీధర్ గౌడ్, లిరీషా కునపరెడ్డి, రవి ప్రకాష్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హిట్ అండ్ రన్ ప్రేక్షకులకు ఉత్కంఠభరితమైన అనుభూతిని అందిస్తుందనే నమ్మకంతో చిత్ర బృందం ఉంది.
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