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Hit And Run: హిట్ అండ్ రన్లో రిపోర్టర్ సాక్షిగా నటాషా సింగ్.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌తో పెరిగిన ఆసక్తి!

Hit And Run:హిట్ అండ్ రన్ అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ప్రస్తుతం సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 13, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:09 PM IST
Hit And Run: హిట్ అండ్ రన్లో రిపోర్టర్ సాక్షిగా నటాషా సింగ్.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌తో పెరిగిన ఆసక్తి!
Image Credit: hit and run(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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