Ram Charan: 60 ఏళ్ల పుట్టినరోజుని రామ్ చరణ్ తో కలిసి జరుపుకున్న బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్..!

Salman Khan With Ram Charan : ఈ ఫోటోలో సల్మాన్ ఖాన్ మధ్యలో నిలబడి ఉండగా, ఆయన చుట్టూ రితేష్ దేశ్ముఖ్, రామ్ చరణ్, జెనీలియా దేశ్ముఖ్.. బాబీ డియోల్తో పాటు కుటుంబ సన్నిహితులు కనిపిస్తున్నారు. అందరూ చాలా సింపుల్గా, నవ్వుతూ.. సంతోషంగా కనిపించారు. పెద్ద సెలబ్రేషన్లా కాకుండా..ఒక కుటుంబ సమావేశంలా ఈ ఫోటో అనిపించడం అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంది.
రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఈ ఫోటోకు ఇచ్చిన క్యాప్షన్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. “నా ఫేవరెట్స్ అందరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో” అంటూ ఆయన రాశారు. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్తో మళ్లీ కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. అలాగే ఉపాసనకు..రామ్ చరణ్ కుటుంబానికి ప్రేమతో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ ఫోటోకు మరింత ప్రాధాన్యం రావడానికి కారణం ఏమిటంటే.. ఈ ఫోటో.. సల్మాన్ ఖాన్ 60వ పుట్టినరోజు వేడుకలో తీసినదే కావడం. ఈ వేడుక పాన్వెల్లోని సల్మాన్ ఖాన్ ఫామ్ హౌస్లో జరిగింది. అక్కడి నుంచి పలు వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చాయి. కానీ ఈ గ్రూప్ ఫోటో మాత్రం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
ఈ పుట్టినరోజు వేడుకకు అనేక మంది నటులు, గాయకులు, సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అదే రోజు సల్మాన్ ఖాన్ తన రాబోయే సినిమా ‘బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్’ టీజర్ను కూడా విడుదల చేశారు. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇక గతంలో చిరంజీవి కోసం.. సల్మాన్ ఖాన్ గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే. అలానే సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలో కూడా ఒకసారి రామ్ చరణ్ గెస్ట్ రోల్ చేశారు. ఈ విధంగా మెగా ఫ్యామిలీతో సల్మాన్ కి ఉన్న సంబంధం మరోసారి బయటపడింది.
