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Ram Charan Irumudi: ఇరుముడి లో రామ్ చరణ్ గెస్ట్ అప్పియరెన్స్.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్!

Ram Charan in Irumudi: రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఇరుముడి సినిమాలో రామ్ చరణ్ గెస్ట్ అప్పియరెన్స్ ఇవ్వనున్నారంటూ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా ‘మల్లెపూల పల్లకి’ అయ్యప్ప పాటలో చరణ్ ప్రత్యేకంగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తాజాగా రామ్ చరణ్ టీమ్ ఈ ప్రచారంపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. సినిమాలో చరణ్ ఎలాంటి గెస్ట్ రోల్ లేదా స్పెషల్ అప్పియరెన్స్ చేయడం లేదని స్పష్టం చేసినట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడించాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:56 PM IST
Ram Charan Irumudi: ఇరుముడి లో రామ్ చరణ్ గెస్ట్ అప్పియరెన్స్.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్!
Image Credit: Ram Charan Irumudi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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