Ram Charan in Irumudi: మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన తాజా చిత్రం ఇరుముడి. ఆగస్టు 21న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ క్రమంలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్కు సంబంధించిన ఓ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇరుముడి లో రామ్ చరణ్ అతిథి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారనే ప్రచారం కొంతకాలంగా జరుగుతోంది. సినిమాలో రవితేజ అయ్యప్ప స్వామి మాల ధరించిన వ్యక్తిగా కనిపించనున్నారు. ఇందులోని మల్లెపూల పల్లకి పాటలో రామ్ చరణ్ కూడా కనిపించబోతున్నారనే వార్త అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
రామ్ చరణ్కు అయ్యప్ప స్వామిపై భక్తి ఉండటం, ఆయన తరచూ అయ్యప్ప మాల ధరించడం వంటి విషయాలతో ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరింది. దీంతో రవితేజ, రామ్ చరణ్లను ఒకే సినిమాలో చూడొచ్చని అభిమానులు భావించారు.
అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని తెలుస్తోంది. ఇరుముడి లో రామ్ చరణ్ ఎలాంటి గెస్ట్ అప్పియరెన్స్ ఇవ్వలేదని మెగా కుటుంబానికి సన్నిహిత వర్గాల నుంచి సమాచారం అందినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రామ్ చరణ్ గెస్ట్ రోల్ వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలేనని స్పష్టమవుతోంది.
ఇప్పటికే రవితేజ, చిరంజీవి కలిసి అన్నయ్య, వాల్తేరు వీరయ్య వంటి సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే రవితేజ, రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్ మాత్రం ఇప్పటివరకు తెరపైకి రాలేదు. ఇరుముడి తోనైనా ఈ కాంబినేషన్ చూడాలని ఆశించిన అభిమానులకు ఈ వార్త నిరాశ కలిగించే విషయమే. భవిష్యత్తులో ఈ ఇద్దరు హీరోలు కలిసి నటిస్తారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇరుముడి లో రవితేజ సరసన ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. నక్షత్ర, సాయికుమార్, అజయ్ ఘోష్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచలి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.
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