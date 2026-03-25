Ram Charan Injured: పెద్ది సినిమా షూటింగ్ రామ్ చరణ్ కు గాయాలు..

Ram Charan Injured: ‘పెద్ది’ సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కు ఊహించని పరిణామం ఎదురయింది. రామ్ చరణ్ కంటికి గాయమైనట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 10:24 AM IST

Ram charan News: ‘పెద్ది’ సినిమా కోసం చేస్తోన్న యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేస్తున్న క్రమంలో రామ్ చరణ్ కంటికి తీవ్ర గాయమైనట్టు సమాచారం. అయితే రామ్ చరణ్ కంటికి అయిన గాయం చాలా చిన్నదని, దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని డాక్టర్లు సూచించినట్టు టాక్ నడుస్తోంది. రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ న్యూస్ బయటకు రావడంతో రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

వెంటనే రాంచరణ్ కోలుకొని ఎప్పటి లాగే షూటింగ్ లో ఫినిష్ చేసుకోవాలి కోరుతున్నారు. అయితే రామ్ చరణ్ కు గాయమైనట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఇప్పటి వరకు చిత్ర బృందం ప్రకటన చేయలేదు. అయితే శుక్రవారం మార్చి 27న రామ్ చరణ్ బర్త్ డే. ఈ సందర్బంగా పెద్ది సినిమా నుంచి బిగ్ అప్ డేట్ ఉంటుందని అభిమానులు ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంతా సవ్యంగా జరిగితే.. ఈ నెల 27న రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా విడుదల అవుతుంటే. 

కానీ షూటింగ్ సహా కొన్ని ప్యాచ్ వర్క్స్ కారణంగా ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్.  ఈ సినిమాతో రామ్ చరణ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ కొడతాడనే నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పటికే చికిరి చికిరి పాటతో పాటు మిగిలిన పాటలకు టాప్ లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమా పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాకు  సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Ram charan injuredRam charan gayaaluPeddi MoviePeddi Movie songsPeddi Second Songs

