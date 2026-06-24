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గ్లోబల్ స్టార్‌కు రామ్ చరణ్ గుడ్‌బై..? టైటిల్ మార్పు వెనుక పెద్ద కథ ఉందే..!

Ram Charan New Age Megastar: గ్లోబల్ స్టార్ నుంచి న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్‌గా రామ్ చరణ్ మారిపోతున్నాడు. పెద్ది మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో చిరంజీవి కామెంట్స్‌ తరువాత ఇప్పుడు టైటిల్ మార్పుపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. తరువాత సినిమా నుంచి రామ్ చరణ్‌ పేరు ముందు న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ బిరుదు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 24, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:39 PM IST
గ్లోబల్ స్టార్‌కు రామ్ చరణ్ గుడ్‌బై..? టైటిల్ మార్పు వెనుక పెద్ద కథ ఉందే..!
Image Credit: Ram Charan New Age Megastar (Source: Zee Telugu)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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గ్లోబల్ స్టార్‌కు రామ్ చరణ్ గుడ్‌బై..? టైటిల్ మార్పు వెనుక పెద్ద కథ ఉందే..!
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