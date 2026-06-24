Ram Charan New Age Megastar: టాలీవుడ్లో హీరోలకు ఉండే బిరుదుల గురించి ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆడియన్స్లో తమ ప్రత్యేకతను చాటుకునేందుకు హీరోలు కొత్త కొత్త బిరుదులతో వస్తున్నారు. గతంలో పెద్దగా లేకున్నా.. గత కొన్నేళ్లుగా మాత్రం ఈ ట్రెండ్ మరింత ఊపందుకుంది. అల్లు అర్జున్ ‘ఐకాన్ స్టార్’, విజయ్ దేవరకొండ ‘రౌడీస్టార్’, శర్వానంద్ ‘పీపుల్ స్టార్’, కిరణ్ అబ్బవరం ‘యూత్ స్టార్’ వంటి పేర్లతో గుర్తింపు పొందారు. అయితే ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో మరో ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. అది రామ్ చరణ్ ట్యాగ్ లైన్ మార్పుపై. ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన గుర్తింపుతో చరణ్కు ‘గ్లోబల్ స్టార్’ అనే బిరుదు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి పోస్టర్, ప్రతి సినిమా, ప్రతి ఈవెంట్లో కూడా అదే పేరుతో చరణ్ను సంబోధిస్తున్నారు.
కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ‘పెద్ది’ సినిమా విజయోత్సవ వేడుకలు, ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమాలు, చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలు అన్నీ ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇకపై రామ్ చరణ్ను ‘గ్లోబల్ స్టార్’ కంటే ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’గా పిలవాలనే సంకేతాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో రామ్ చరణ్ను ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ అని యాంకర్ సంబోధించాడు. అక్కడే ఉన్న చిరంజీవి ఆ పదాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా స్వీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సంబోధనలను పెద్దగా పట్టించుకోని చిరంజీవి.. ఈసారి మాత్రం ఆ ట్యాగ్ లైన్ను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
అంతేకాదు ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ వేదికపై కూడా చిరంజీవి అదే పదాన్ని ఉపయోగించారు. చరణ్ సాధించిన విజయాలు, అతడికి వస్తున్న గుర్తింపు గురించి మాట్లాడుతూనే ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ అనే పదాన్ని పదేపదే ప్రస్తావించారు. దీంతో అభిమానుల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇదే విషయాన్ని మరింత బలపరుస్తూ చిరంజీవి సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్న కార్యక్రమంలో రామ్ చరణ్ను ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ అని సంబోధించడం తనకు ఎంతో ఆనందం కలిగించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒక తండ్రిగా గర్వంగా ఉందని.. చరణ్ తన కృషి, అంకితభావం, నటనతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడని కొనియాడారు.
ఇక్కడ మరో ఆసక్తికర అంశం కూడా ఉంది. పెద్ది విజయోత్సవ సభలో చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆలోచనలో పడేశాయి. “ఇకపై నేను ఒక అడుగు వెనక్కు వేస్తాను. చరణ్ ముందుకు నడిపిస్తాడు” అనే అర్థం వచ్చేలా ఆయన మాట్లాడడం మెగా అభిమానుల్లో భావోద్వేగాన్ని రేకెత్తించింది. మెగా సామ్రాజ్యానికి వారసుడిగా చరణ్ను మరింత బలంగా నిలబెట్టాలనే ఆలోచన చిరంజీవిలో కనిపించిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
టాలీవుడ్లో ఇలాంటి బిరుదుల మార్పు కొత్త విషయం కాదు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తర్వాత మహేష్ బాబు ‘సూపర్ స్టార్’గా కొనసాగుతున్నారు. కృష్ణంరాజు వారసుడిగా వచ్చిన ప్రభాస్కు ‘రెబల్ స్టార్’ బిరుదు స్థిరపడిపోయింది. అక్కినేని కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నాగచైతన్యకు కూడా కుటుంబ వారసత్వానికి తగ్గ గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పుడు అదే తరహాలో ‘మెగాస్టార్’ అనే బ్రాండ్ను కొత్త తరం ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
‘గ్లోబల్ స్టార్’ అనే బిరుదు చరణ్ అంతర్జాతీయ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తే.. ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ అనే పేరు మాత్రం అతడిని మెగా కుటుంబానికి తదుపరి ప్రతినిధిగా నిలబెట్టే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి స్వయంగా ఈ ట్యాగ్ను ప్రోత్సహించడం చూస్తుంటే, భవిష్యత్తులో వచ్చే సినిమాల పోస్టర్లు, టైటిల్ కార్డుల్లో ఇదే పేరు కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే అభిమానులు కూడా దీనిపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ‘గ్లోబల్ స్టార్’గా ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న చరణ్.. ఇప్పుడు ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’గా కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెడతాడా..? లేక రెండు బిరుదులు సమాంతరంగా కొనసాగుతాయా..? అన్నది చూడాలి.
కానీ ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చిరంజీవి మనసులో ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ కేవలం స్టార్ హీరో కాదు. మెగా వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే తదుపరి ‘మెగాస్టార్’. అందుకే ఆయన మాటల్లో, ట్వీట్లలో, వేదికలపై ప్రసంగాల్లో ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ అనే పదం పదేపదే వినిపిస్తోంది. మరి ఈ బిరుదు అధికారికంగా ఎప్పుడు ఫిక్స్ అవుతుందో చూడాలి. ‘న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్’ నుంచి 'మెగాస్టార్'గా రామ్ చరణ్ మారడం పక్కా అని అభిమానులు అంటున్నారు.
(స్టోరీ: వినోద్ రెడ్డి, ఫిల్మిం కరస్పాండెంట్)