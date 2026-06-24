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Ram Charan Pawan Kalyan: బాబాయ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అబ్బాయ్.. మంగళగిరిలో డిప్యూటీ సీఎంను కలిసిన రామ్‌చరణ్!

Ram Charan Meets Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను కథానాయకుడు మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ తేజ్ మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వీరిద్దరూ భేటీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత రామ్‌చరణ్ ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్) జరుగుతున్న మంగళగిరి క్రికెట్ స్టేడియానికి వెళ్లారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:00 PM IST
Ram Charan Pawan Kalyan: బాబాయ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అబ్బాయ్.. మంగళగిరిలో డిప్యూటీ సీఎంను కలిసిన రామ్‌చరణ్!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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బాబాయ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అబ్బాయ్.. మంగళగిరిలో డిప్యూటీ సీఎంను కలిసిన రామ్‌చరణ్!
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