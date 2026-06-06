/Peddi 2nd Day Box Office Collections: ‘పెద్ది’ 2వ రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. రామ్ చరణ్ హోల్డ్ నిలబెట్టుకున్నాడా..!

Peddi 2nd Day Box Office Collections: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం ‘పెద్ది’. విలేజ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ముందు రోజు ప్రీమియర్స్తో పాటు తొలి రోజు అదిరిపోయే వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సోలో హీరోగా తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా ‘పెద్ది’ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిచింది. ఈ సినిమాను
వృద్ది సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ సినిమాను సుకుమార్ రైటింగ్స్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్ఫణలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఉప్పెన తర్వాత బుచ్చిబాబు సన నుంచి రెండో సినిమా ఇదే. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ సోసోగా సాగినా.. సెకండాఫ్లో ఎమోషన్స్ పీక్స్కు వెళ్లాయి.
ఇక ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 135 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ సినిమా రెండో రోజు రూ. 35 కోట్ల నుంచి రూ.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 14 కోట్ల షేర్ వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయిని తెలుస్తుంది. ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 18 కోట్ల వరకు షేర్ రాబట్టే అవకాశాలన్నాయి. ఈ సినిమాకు తెలుగు నుంచే మేజర్ షేర్ వస్తోంది. హిందీలో ఎంతో కొంత చెప్పుకోదగ్గ వసూళ్లు వస్తున్నాయి. కానీ తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు కనీస ఓపెనింగ్స్ కూడా దక్కలేదు. ఓవరాల్గా రెండో రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 181.8 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 95 కోట్ల షేర్ రాబట్టనున్నట్టు మూవీ యూనిట్ తెలిపింది.
రెండో రోజు దుమ్ము దుమారం..
రామ్ చరణ్ తన ఇమేజ్కు భిన్నంగా నటించిన ఈ చిత్రంలోని యాక్టింగ్కు నేషనల్ అవార్డు రావడం గ్యారంటీ అని క్రిటిక్స్ చెబుతున్నారు.హిందీలో మొదటి రోజు రూ. 3 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ సినిమా రెండో రోజు దాదాపు రూ. 3 కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ రోజు శనివారం, రేపు ఆదివారం ఇంపాక్ట్ వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు హిందీలో ఈ సినిమా వసూళ్లను మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఇక ఓవర్సీస్లో ఇప్పటికే $2.1 మిలయన్స్ దాటి $2.5 మిలియన్ డాలర్స్ వైపు పరుగులు పెడుతూ దూసుకుపోతుంది. మొత్తంగా రూ. 220 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ‘పెద్ది’ సినిమా ఇంకా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు రూ. 123 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. పెద్ది సినిమాకు ఈ రోజు శనివారంతో పాటు ఆదివారం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్కు కీలకం కానుంది. మరి ఈ రెండు రోజుల్లో ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి మరి.
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