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Peddi 2nd Day Box Office Collections: ‘పెద్ది’ 2వ రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. రామ్ చరణ్ హోల్డ్ నిలబెట్టుకున్నాడా..!

Peddi 2nd Day Box Office Collections: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సరైన సక్సెస్ లేని రామ్ చరణ్‌కు ఈ సినిమా మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజే రూ. 135 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది. ఇక 2వ రోజు ‘పెద్ది’ సినిమా కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:47 PM IST
Peddi 2nd Day Box Office Collections: ‘పెద్ది’ 2వ రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. రామ్ చరణ్ హోల్డ్ నిలబెట్టుకున్నాడా..!
Image Credit: Ram Charan 2nd Day Box Office Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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