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Peddi Vs MSVP: చిరును బీట్ చేసిన చిరుత.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసిన ‘పెద్ది’..

Peddi Vs MSVP: మెగాస్టార్  చిరంజీవి తనయుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన రామ్ చరణ్‌.. తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా రాణిస్తున్నాడు. అంతేకాదు నటన విషయంలో చిరంజీవిని బీట్ చేస్తున్నాడు. తాజాగా బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో ‘పెద్ది’ సినిమాతో తండ్రి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను క్రాస్ చేయడం విశేషం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:50 AM IST
Peddi Vs MSVP: చిరును బీట్ చేసిన చిరుత.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసిన ‘పెద్ది’..
Image Credit: Peddi Vs MSVP (File/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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చిరును బీట్ చేసిన చిరుత.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు వసూళ్లను క్రాస్ చేసిన ‘పెద్ది’..
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