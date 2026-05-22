Ram Charan Peddi: ఈ ప్రోమోలో అందరినీ ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్న విషయం ఏమిటంటే ఇద్దరు ముద్దుగుమ్మలు కనిపించడం. ఒకవైపు శృతిహాసన్ కనిపిస్తే, మరోవైపు జాన్వీ కపూర్ కూడా కనిపించింది. ఇద్దరూ రామ్ చరణ్తో కలిసి కనిపించడం ఇప్పుడు అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెంచుతోంది. పాటలో ఇద్దరి లుక్స్, డాన్స్ స్టెప్పులు, గ్లామర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారాయి.
ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ డాన్స్ మూమెంట్స్ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. గ్రామీణ బ్యాక్డ్రాప్లో కలర్ఫుల్ సెట్స్ మధ్య వచ్చిన ఈ పాట విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఏఆర్ రెహ్మాన్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ కూడా ప్రోమోకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పూర్తి పాట విడుదల అయితే ఇంకా పెద్ద రేంజ్లో వైరల్ అవుతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం చాలా మంది హీరోయిన్ల పేర్లు వినిపించాయి. సరైన హీరోయిన్ కోసం మేకర్స్ చాలా రోజుల పాటు వెయిట్ చేశారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. చివరకు శృతిహాసన్ను ఎంపిక చేసినట్టు ఇప్పుడు తెలుస్తోంది. అయితే జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ ప్రోమోలో కనిపించడంతో డబుల్ సర్ప్రైజ్ లభించినట్టైంది.
మే 23న భోపాల్లో ఈ పాటను గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఈవెంట్కు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. సినిమా జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ క్రికెటర్, రెజ్లర్, రన్నర్గా కనిపించనున్నాడు. జాన్వీ కపూర్ అచ్చియమ్మ పాత్రలో నటిస్తోంది.
ఇప్పటికే ట్రైలర్తో మంచి బజ్ తెచ్చుకున్న పెద్ది సినిమా, ఇప్పుడు హెల్లాలల్లో పాట ప్రోమోతో మరింత హైప్ తెచ్చుకుంది. పూర్తి పాట విడుదల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
