Peddi Item Song: రామ్ చరణ్ పక్కన స్టార్ హీరోయిన్ ఫిక్స్.. ఫైనల్ గా పెద్ది ఐటెం సాంగ్ షూట్ స్టార్ట్..!

Peddi Item Song Shooting:ఈ ఐటెం సాంగ్ లో హీరోయిన్ గా ఎవరిని పెట్టాలి అని డిసైడ్ అయ్యి వాళ్ళని పెట్టుకునే లోపలే ఈ సినిమాకి కావాల్సిన అంత వాయిదాలు జరిగిపోయాయి. ఈ చిత్రంలో ఐటమ్ సాంగ్ కి హీరోయిన్ ఫిక్స్ కాకపోవడం వల్ల ఇప్పటివరకు దాదాపు మూడుసార్లు ఈ సినిమా విడుదల తేదీ మారుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఐటమ్ సాంగ్ హీరోయిన్ ఫిక్స్ అయింది.
ఈ ప్రత్యేక పాటలో రామ్ చరణ్.. శ్రుతి హాసన్ కలిసి డాన్స్ చేయనున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ ఈ పాటకు నృత్యాన్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30 వరకు ఈ షూటింగ్ పూర్తవుతుంది అని సమాచారం.
ఈ ఐటెం సాంగ్ కోసం హీరోయిన్ ఎంపిక చాలా రోజులుగా పెండింగ్లో ఉంది. చాలా పేర్లు వినిపించాయి. మృణాల్ ఠాకూర్, పూజా హెగ్డే, సంయుక్త మెనన్ లాంటి హీరోయిన్స్ పేర్లు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. కానీ చివరికి టీమ్ శ్రుతి హాసన్ను ఎంపిక చేయడం అందరికీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ పాట కారణంగా సినిమా షూటింగ్ కొంత ఆలస్యం అయింది. ఎందుకంటే దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ప్రతి అంశాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలని భావించారు. ఐటెం సాంగ్ అంటే సాధారణంగా ప్రేక్షకుల దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే మ్యూజిక్, డాన్స్, సెట్స్, కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి.
ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ పవర్ఫుల్ లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఆయన బాడీ బిల్డ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మరోవైపు శ్రుతి హాసన్ స్లిమ్ లుక్లో ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరి జంట స్క్రీన్ మీద ఎలా కనిపిస్తుందో అనే సందేహం కొంతమందిలో ఉంది. అయినా కూడా శ్రుతి హాసన్కు స్పెషల్ సాంగ్స్లో మంచి అనుభవం ఉంది. ఆమె డాన్స్ మరియు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు దర్శకుడికి ఉన్న పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే ఈ ఇద్దరినీ చాలా ఆకర్షణీయంగా చూపించడం. పాట విజువల్స్ బాగా ఉంటే ఈ సినిమా హైలైట్గా మారే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు వచ్చిన నెగటివ్ టాక్ కూడా తగ్గిపోవచ్చు.
