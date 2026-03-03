Peddi:‘చికిరి చికిరి’ తర్వాత ‘రై రై రారా’ పాటతో రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ మూవీపై పెరిగిన భారీ అంచనాలు..

Peddi Second Single:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ త్వరలో 'పెద్ది'సినిమాతో పలకరించబోతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, అలాగే ఫస్ట్ సింగిల్ “చికిరి చికిరి”కు వచ్చిన సెన్సేషనల్ రెస్పాన్స్తో టాక్ ఆఫ్ ది సినీ ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఈ పాటకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ఈ చిత్రాన్ని ఎపిక్ స్కేల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ను పూర్తిగా రగ్గడ్ అవతార్లో రంగస్థలం తరహా లుక్ లో చూపించబోతున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని ఎఆర్ రెహ్మాన్ సమకూరుస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్ రెండో సింగిల్ “రై రై రా రా”ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఏఆర్ రెహ్మాన్ స్వయంగా ఆలపించిన ఈ పవర్ ఫుల్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ కు ఆడియన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. స్టార్ ఎంట్రీ సాంగ్ ఎలా ఉండాలో కొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేస్తూ, భారతీయ సినిమాలోనే అత్యంత భారీ, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ ఇంట్రడక్షన్ నంబర్లలో ఒకటిగా నిలిచేలా ‘పెద్ది’ సినిమాలోని ఈ పాట ఉండబోతుంది.
His voice roars like thunder.
His steps shake the ground. ⚡💥#RaiRaiRaaRaa unleashes Pure MASS Energy 🔥
The anthem from #Peddi is OUT NOW!💥💥
▶️ https://t.co/1uJ162OAQn
An @arrahman musical 🎼
Singer - @arrahman | Lyricist - @IananthaSriram
Choreographed by… pic.twitter.com/cDqikix86i
— PEDDI (@PeddiMovieOffl) March 3, 2026
ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ తన ట్రేడ్మార్క్ మాస్ ఎనర్జీ, గ్రేస్ఫుల్ ఫిట్ నెస్ తో కనిపించబోతున్నాడు. జానీ మాస్టర్ అందించిన డైనమిక్ కొరియోగ్రఫీ విజువల్ ట్రీట్ గా నిలిచిందనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాకు అనంత శ్రీరామ్ రాసిన సాహిత్యం పూర్తి మాస్ అప్పీల్తో ఆకట్టుకుంది. ప్రతి లైన్ రామ్ చరణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను మరింత ఎలివేట్ చేసేలా ఈ పాట ఉంది. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాష్ కొల్లా అందించిన విజువల్ సెటప్, సినిమాటోగ్రాఫర్ R. రత్నవేలు గ్రాండియర్ లెన్సింగ్తో ఈ సాంగ్ లార్జ్ స్క్రీన్ ఫీస్ట్గా ఉంది.
ఈ భారీ స్టార్ ఎంట్రీ నంబర్ రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను సెలబ్రేట్ చేస్తూ, సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఉంది. భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్లలో ఒకటిగా ఈ పాట నిలవబోతుంది. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో కన్నడ స్టార్ హీరో శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ‘పెద్ది’ ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుంది. వేసవి హాలిడే సీజన్ను డామినేట్ చేయడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ టైం.
