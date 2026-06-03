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Peddi Pre Realese business: ‘పెద్ది’ ముందు పెద్ద టార్గెట్.. రామ్ చరణ్ ఈ సారి గట్టిగా కొట్టాల్సిందే..

Peddi Pre Release Theatrical Business: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సరైన సక్సెస్ కోసం రామ్ చరణ్ ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో ‘పెద్ది’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. 80ల నాటి బ్యాక్ డ్రాప్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెంచాయి. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా అదే రేంజ్‌లో జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:32 AM IST
Peddi Pre Realese business: ‘పెద్ది’ ముందు పెద్ద టార్గెట్.. రామ్ చరణ్ ఈ సారి గట్టిగా కొట్టాల్సిందే..
Image Credit: Peddi Ram Charan (Movie/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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