Ram Charan Wrist Surgery: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇటీవల 'పెద్ది' చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయన మణికట్టుకు గాయమైంది. ఆ సమయంలో సినిమా ప్రమోషన్లలో కూడా ఆయన చేతికి కట్టుతోనే ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఈ గాయానికి త్వరలోనే సర్జరీ అవసరమవుతుందని అప్పట్లో వార్తలు రాగా.. అయితే సినిమా విడుదల దగ్గర పడడంతో ఆ సమయంలో సర్జరీ చేయించుకోవడం వీలు కాలేదు. ఇప్పుడు ఆ సర్జరీ కోసం రామ్చరణ్ తన ఫ్యామిలీతో పాటు కోయంబత్తూరు బయల్దేరారు. కోయంబత్తూరులోని ఓ ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో సోమవారం ఈ సర్జరీ జరగనుంది.
కోయంబత్తూరుకు కుటుంబ సభ్యులు
రామ్ చరణ్కు ధైర్యం చెప్పేందుకు, అండగా నిలిచేందుకు ఆయన తల్లిదండ్రులు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సురేఖతో పాటు భార్య ఉపాసన కోయంబత్తూరుకు బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా ముగిసి, రామ్ చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
Mega Power Star #RamCharan Garu has departed for Coimbatore with his family to undergo a scheduled hand surgery. Megastar Chiranjeevi Garu is by his side during this time. ❤️ pic.twitter.com/Ej1TvyRbeq
— SivaCherry (@sivacherry9) July 26, 2026
సర్జరీ అనంతరం కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత రామ్ చరణ్ తన తదుపరి సినిమాలపై దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడో వచ్చినప్పటికీ, రెగ్యులర్ షూటింగ్ వచ్చే ఏడాది వేసవిలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇటీవలే విడుదలైన 'పెద్ది' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, కన్నడ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో విడుదలైన ఈ చిత్రం దాదాపుగా రూ.400 కోట్ల కలెక్షన్లను కొల్లగొట్టింది. ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహించగా.. హీరో రామ్చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా అలరించింది. వీరితో పాటు కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్, బాలీవుడ్ యాక్టర్ దివ్యేందు శర్మ, జగపతిబాబు, రావు రమేష్ వంటి వారు నటించారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ సినిమా ఇటీవలే ఓటీటీలోనూ విడుదలై సందడి చేస్తుంది.
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