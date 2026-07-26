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Ram Charan Surgery: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్‌కు మరోసారి సర్జరీ..కోయంబత్తూరుకు వెళ్లిన మెగా ఫ్యామిలీ!

Ram Charan Wrist Surgery: కథానాయకుడు రామ్‌చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయన చేతి మణికట్టుకు తీవ్ర గాయమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే సినిమా విడుదల దగ్గర పడడంతో ఆ సమయంలో సర్జరీ చేయించుకోవడం వీలు కాలేదు. ఇప్పుడు ఆ సర్జరీ కోసం రామ్‌చరణ్ తన ఫ్యామిలీతో పాటు కోయంబత్తూరు బయల్దేరారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:25 PM IST
Ram Charan Surgery: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్‌కు మరోసారి సర్జరీ..కోయంబత్తూరుకు వెళ్లిన మెగా ఫ్యామిలీ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ram Charan Surgery: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్‌కు మరోసారి సర్జరీ..కోయంబత్తూరుకు వెళ్లిన మెగా ఫ్యామిలీ!
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