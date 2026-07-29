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Ram Charan Surgery: సర్జరీ తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన రామ్‌చరణ్..భార్యతో పాటు అయ్యప్ప దర్శనం, ప్రత్యేక పూజలు!

Ram Charan Surgery News: కథనాయకుడు రామ్‌చరణ్‌కు నిర్వహించిన మణికట్టు సర్జరీ విజయవంతమైన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత రామ్‌చరణ్ సతీసమేతంగా అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:40 PM IST
Ram Charan Surgery: సర్జరీ తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన రామ్‌చరణ్..భార్యతో పాటు అయ్యప్ప దర్శనం, ప్రత్యేక పూజలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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