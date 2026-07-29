Ram Charan Surgery News: టాలీవుడ్ నటుడు మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్కు ఇటీవలే మణికట్టు సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తవ్వడం వల్ల భార్య ఉపాసనతో కలిసి రామ్చరణ్ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి వెళ్లారు. కోయంబత్తూరులోని అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం కోసం రామ్చరణ్, ఉపాసన కలిసి వెళ్లారు. తాజాగా వైద్యులు విశ్రాంతిని సూచించిన క్రమంలో తాజాగా కోయంబత్తూరులోని గంగా ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆ వెంటనే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించిన అక్కడ మూలవిరాట్కు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
కోయంబత్తూరులోని గంగా ఆసుపత్రిలో మణికట్టు సర్జరీ విజయవంతం కావడం వల్ల కుటుంబ సమేతంగా రామ్చరణ్ హైదరాబాద్ బయల్దేరారు. అయితే అంతకు ముందు స్థానిక అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలోని స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
హీరో రామ్చరణ్ నలుపు రంగు దుస్తులలో, కుడి చేతికి కట్టుతో కనిపించారు. వారి సందర్శన సమయంలో దేవుడికి ప్రార్థనలు చేస్తుండగా, ఉపాసన ఆవుకు అరటిపండ్లు తినిపిస్తూ కనిపించారు.
ఇటీవలే మణికట్టు సర్జరీ కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుటుంబం కోయంబత్తూరు చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే. హీరో రామ్చరణ్ సర్జరీ కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పాటు ఆయన తల్లి సురేఖ, భార్య ఉపాసన కూడా అతనితో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో ప్రయాణించారు. సర్జరీ పూర్తయ్యే వరకు వీరంతా కోయంబత్తూరులోని ఆస్పత్రిలోనే ఉన్నారు.
కోయంబత్తూరు గంగా ఆసుపత్రి ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్.రాజశేఖరన్ నేతృత్వంలో రామ్చరణ్ మణికట్టుకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. గాయం తీవ్రత దృష్ట్యా, మయామికి చెందిన ప్రఖ్యాత చేతి, మణికట్టు నిపుణుడు డాక్టర్ అలెజాండ్రో బాడియా శస్త్రచికిత్స బృందంలో చేరారు. డాక్టర్ రాజశేఖరన్, డాక్టర్ బాడియా, డాక్టర్ ప్రవీణ్ భరద్వాజ్, వారి నిపుణుల బృందం ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించారు.
వైద్య బృందం ప్రకారం.. శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది, రామ్ చరణ్ బాగా కోలుకుంటున్నారు. తిరిగి పనిలోకి రావడానికి ముందు కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి అవసరం. దాదాపుగా ఎనిమిది వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు. వైద్య అనుమతి లభించిన తర్వాతే ఆయన షూటింగ్ తిరిగి ప్రారంభిస్తారని భావిస్తున్నారు.
నటుడు ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయిన వెంటనే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ సందర్శన చేశారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు పోటీ పడ్డారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
రామ్చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో మణికట్టుకు గాయమైంది. అప్పట్లో మైనర్ ఆపరేషన్ జరిగినా.. తరచూ ఆయనకు అసౌకర్యం కలగడం వల్ల మరో సర్జరీ అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో ఆయన తాజాగా మరో సర్జరీ చేయించుకున్నారు.
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే.. రామ్ చరణ్ చివరిగా బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, జాన్వీ కపూర్తో కలిసి నటించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో కనిపించారు. ఆయన కోలుకున్న తర్వాత దర్శకుడు సుకుమార్తో సినిమా చేయనున్నారు.
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