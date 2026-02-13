Ram Charan Upasana Twins Names: మెగా ఇంట నామకరణ వేడుక..మనవడు, మనవరాలితో ఫొటో షేర్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి!

Ram Charan Upasana Twins Names: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన మనవడు, మనవరాలికి సంబంధించిన ఒక మధురమైన చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో మెగా అభిమానుల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. రామ్ చరణ్ – ఉపాసన దంపతులకు ఇటీవల జన్మించిన కవలల నామకరణ వేడుక నేడు అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిన్నారుల పేర్లను, ఆ పేర్ల వెనుక ఉన్న విశిష్టతను చిరంజీవి స్వయంగా వివరించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన మనవడికి శివ రామ్ కొణిదెల, మనవరాలికి అన్వీర దేవి కొణిదెల అని నామకరణం చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పేర్ల ఎంపికలో ఆధ్యాత్మికత, కుటుంబ గౌరవం మిళితమై ఉన్నాయి.
శివ రామ్ కొణిదెల (మనవడు)
ఈ పేరు తన అసలు పేరు, తన కుమారుడి పేరులోని ముఖ్య పదాల కలయిక అని చిరంజీవి తెలిపారు. శివ అంటే తన జన్మనామం 'శివ శంకర వరప్రసాద్' లోని మొదటి పదం. ఇది అంతర్గత శక్తికి, ఆధ్యాత్మికతకు నిదర్శనమని చెప్పారు. అలాగే రామ్ అంటే రామ్ చరణ్లోని 'రామ్' అనే పదం ధర్మానికి, కరుణకు ప్రతీక.
అన్వీర దేవి కొణిదెల (మనవరాలు)
మనవరాలి పేరు దైవిక శక్తిని, ధైర్యాన్ని సూచిస్తుందని ఆయన వివరించారు. అన్వీర పేరు భయం లేని తనాన్ని, అచంచలమైన ధైర్యాన్ని సూచిస్తుంది. కనకదుర్గమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో ఈ పేరును ఖరారు చేసినట్లు మెగాస్టార్ పేర్కొన్నారు.
ఎమోషనల్ అయిన మెగాస్టార్
"అపరిమితమైన ఆనందంతో ఈ పేర్లను ప్రకటిస్తున్నాను. కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఈ చిన్నారులకు మీ అందరి దీవెనలు ఉండాలి" అని చిరంజీవి భావోద్వేగంగా పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం మనవడు, మనవరాలిని ఎత్తుకున్న చిరంజీవి ఫొటో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
క్లిన్ కారా తర్వాత మళ్లీ మెగా ఇంట కవలల రాకతో సందడి రెట్టింపైంది. చిరంజీవి తన వారసుల పేర్లలో తన పేరును, దైవచింతనను జోడించడం అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
