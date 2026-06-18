/Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాకు అది ప్లస్ అవుతుందా..!

Peddi New Scenes: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’ మూవీ. ఈ సినిమా ఈ నెల4 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి టాక్నే సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు ‘రంగస్థలం’ తర్వాత రామ్ చరణ్ సోలో హీరోగా మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. తాజాగా ఈ రోజు నుంచి ఈ సినిమాలో 5 నిమిషాల 56 సెకన్ల సీన్స్ యాడ్ చేశారు. ఇవి యాడ్ చేయడం వల్ల మెగాభిమానులు ఈ సినిమాను మళ్లీ చూస్తారా అనేది చూడాలి. ఏదో హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ తప్పించి మిగతా వారు ఈ సినిమా ను మళ్లీ చూడరనే చెప్పాలి. ఒకవేళ చూడాలనుకున్న నాలుగు వారాల తర్వాత ఎలాగో ఓటీటీలో ఈ సినిమా వస్తుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి రిపీట్ ఆడియన్స్ మరోసారి ఓటీటీ వేదికగా చూసే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా పరుగు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిందనే చెప్పాలి. రేపటి నుంచి కొత్త చిత్రాల వల్ల ఈ సినిమాకు పెద్దగా వసూళ్లు దక్కే అవకాశాలు లేవనే చెప్పాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్..
ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాల్యూ బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో మంచి వసూళ్లను సాధించినా.. ఇది సరిపోలేదు. మరోవైపు హిందీతో పాటు తమిళం, మలయాళంలో ఎంతో కొంత వసూల్లు వచ్చి ఉంటే ఈ సినిమాకు ప్లస్ అయ్యేది. కానీ ‘పెద్ది’ సినిమా హిందీ ప్రేక్షకులతో పాటు తమిళ, మలయాళ ప్రేక్షకుల నిరాదరణకు గురైంది. మొత్తంగా ‘పెద్ది’ సినిమాకు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలే దిక్కు అయ్యారు.
పెద్ది రెండు వారాల వసూల్లు..
హిందీలో పెద్ది సినిమాకు రివ్యూల పరంగా బాగానే ఉన్నా.. అక్కడ ఇలాంటి చిత్రాలు చాలానే వచ్చాయి. దీంతో ఈ ఓవర్ డ్రామా మూవీని అక్కడ ప్రేక్షకులు పట్టించుకోలేదు. తెలుగులో రామ్ చరణ్ స్టార్ డమ్ యాక్టింగ్ వల్ల ఈ వసూల్లు దక్కాయి. ఈ సినిమా రామ్ చరణ్ పడ్డ కష్టం తెరపై కనిపించింది. ఈ సినిమాతో రామ్ చరణ్ నటుడిగా నేషనల్ అవార్డు అందుకోవడం పక్కా అని ఆయన అభిమానులతో పాటు క్రిటిక్స్ చెబుతున్నమాట. ఈ సినిమా రెండు వారాల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 196 కోట్ల షేర్ (రూ. 333 కోట్ల గ్రాస్) వసూల్లతో దక్షిణాదిలో ఈ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఓవరాల్గా మన దేశంలో ‘దురంధర్ 2’, బార్డర్ 2, భూత్ బంగ్లా సినిమాల తర్వాత నాల్గో ప్లేస్లో నిలిచింది. ఇక అదనంగా జోడించిన ఈ సీన్స్ ‘పెద్ది’కి ఏ మేరకు వసూళ్లను తెచ్చిపెడుతుందో చూడాలి మరి.
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