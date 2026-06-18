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Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాకు అది ప్లస్ అవుతుందా..!

Peddi Reloaded Version: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. నిన్నటితో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రెండు వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమాలో అదనంగా కొన్ని యాడ్స్ చేసారు. ఈ సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకు ఏ మేరకు ప్లస్ అవుతుందనేది చూడాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:14 AM IST
Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాకు అది ప్లస్ అవుతుందా..!
Image Credit: Peddi Extra Scenes Added (Movie/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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