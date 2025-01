Bombay andheri court 3 months jail in cheque bounce case: కాంట్రవర్సీ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. ఆయన న్యూఇయర్ రోజు.. ఇక మీదట ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ అంశాల జోలికిపోనని ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా.. ఆర్జీవీకి ముంబై కోర్టు తాజాగా.. చెక్ బౌన్స్ కేసులో సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. ఈకేసులో.. బాధితుడికి రూ. 3.72 లక్షల పరిహారం అందించడంతో పాటు మూడు నెలల శిక్ష విధిస్తు తీర్పునిచ్చింది.

With regard to the news about me and Andheri court, I want to clarify that it is to do with a 7 year old case of Rs 2 lakh 38 thousand amount , relating to my ex-employee .. My advocates are attending to it. and since the matter is in court i cannot say anything further

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2025