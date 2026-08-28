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Ram Gopal Varma: రాఖీ వేళ మహిళలకు బిగ్ ట్విస్ట్.!. సంచలనంగా మారిన రామ్ గోపాల్ వర్మ పోస్ట్.. ఏముందంటే..?..

Ram gopal varma social media post: దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై పండగ వేళ నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:10 PM IST
Ram Gopal Varma: రాఖీ వేళ మహిళలకు బిగ్ ట్విస్ట్.!. సంచలనంగా మారిన రామ్ గోపాల్ వర్మ పోస్ట్.. ఏముందంటే..?..
Image Credit: ramgopalvarma(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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