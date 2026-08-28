/Ram Gopal Varma: రాఖీ వేళ మహిళలకు బిగ్ ట్విస్ట్.!. సంచలనంగా మారిన రామ్ గోపాల్ వర్మ పోస్ట్.. ఏముందంటే..?..

Ram gopal varma satirical post viral: దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. నెట్టింట ఆయన చేసే పోస్ట్ లు తరచుగా కాంట్రవర్సీలుగా మారుతాయి. కొన్నిసార్లు ఆయన వ్యాఖ్యలు చేసి మరీ రచ్చను రాజేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ ఏవిధమైన రచ్చ జరిగిన తగుదునమ్మ అంటూ దానిలో ఎంట్రీ ఇచ్చి తనదైన స్టైల్ లో ట్విట్ లు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. విలక్షణ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
దీనిలో రామ్ గోపాల్ వర్మ.. విజయవంతమైన ప్రతి పురుషుడి వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుందనే నానుడికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. "Behind every successful MAN there’s NO WOMAN (wife)" .. సక్సెస్ ఫుల్ అయిన ప్రతి పురుషుడి వెనుక మహిళ (భార్య) ఉండదంటూ వర్మ పోస్ట్ పెట్టారు.
అంతే కాకుండా తన కొటెషన్ కు మరింత బలం చేకూర్చే విధంగా.. సింగిల్ గా పెళ్లి చేసుకొకుండా దేశాన్ని ఎలుతున్న అనేక మంది గొప్ప నేతల జాబితా కూడా జతపర్చారు. ఈ జాబితాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రతన్ టాటా, మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, యోగా గురువు బాబా రాందేవ్ల పేర్లను ఆయన లిస్ట్ లో చూపించారు.
వీరంతా పెళ్లికానీ వారని, వీరి విజయం వెనుక మహిళలేదని గుర్తు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాఖీ పండగ వేళ రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది మహిళలు రామ్ గొపాల్ వర్మపై ఫైర్ అవుతుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.
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