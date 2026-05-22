/Ramani Kalyanam Review: ‘రమణి కళ్యాణం’ మూవీ రివ్యూ.. సరికొత్త కాన్సెప్ట్ మెప్పించిందా..!

కంటి చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ఈ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రమణి కళ్యాణం’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సంజన (దీప్షిక) చిన్నతనంలోనే ఓ ప్రమాదంలో తన రెండు కళ్లు పోతాయి. అయినా.. ధైర్యం వీడకుండా మంచి గాయని అవుతుంది. ఓ పబ్లో సింగర్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. నలుగురు పిల్లలు, నాయనమ్మ లోకంగా బతుకుతూ ఉంటంది. మరోవైపు తను సింగర్ గా పనిచేసే పబ్ ఓనర్ కిషోర్ (శ్రీనివాస్ రెడ్డి) దోస్త్ రాజ్ (సూర్య వశిష్ట) కూడా పక్షవాతం వచ్చి చక్రాల కుర్చీకే పరిమితమైన ఓ దివ్యాంగుడు. వీళ్లిద్దరు పబ్లో వీళ్లిద్దరి మధ్య చిన్న గొడవ మొదలవుతుంది. ఆ గొడవ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించేలా చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో దివ్యాంగులైన వీళ్లిద్దరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు. అయితే వీరి పెళ్లికి ఓ సమస్య వస్తుంది. ఇంతకీ ఏమిటా సమస్య..? చివరకు వీళ్లిద్దరు ఒకటయ్యారా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
గతంలో ఇద్దరు దివ్యాంగుల మధ్య కొన్ని ప్రేమ కథలు వచ్చాయి. ఓ సిరివెన్నెల సహా పలు చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఈ కోవలో అదే తరహా కాన్సెప్ట్తో దర్శకుడు విజయ్ ఆదిరెడ్డి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. మనలో శారీరక లోపం ఉన్నా..అది ఉన్నతికి అడ్డు కాకుడనే కాన్సెప్ట్తో దర్శకుడు ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దాడు. ఓ గొడవతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ.. ఆ తర్వాత హీరోకు ఓ నిజం తెలియడం. ముఖ్యంగా కథానాయిక కారు యాక్సిడెంట్ కారణంగా కళ్లు మూస్తుంది. దీంతో కారు ఫోబియా ఉంటుంది. ఆ విషయంలో హీరో, హీరోయిన్ గొడవ పడటం వంటి సీన్స్ నాచురల్గా ఉన్నాయి. ఆ భయం పోగొట్టడానికి హీరో ఏం చేశాడనే ఎపిసోడ్ బాగుంది.
మొత్తంగా ఇద్దరి దివ్యాంగుల మధ్య ప్రేమ కొన్ని సన్నివేశాల్లో ప్రేక్షకులకు విసుగు తెప్పిస్తుంది. మధ్యలో కామెడీ జొప్పించే ప్రయత్నిం చేసినా పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. క్లైమాక్స్ కూడా సాదాసీదాగా సాగిపోతుంది.
ఇక హీరోయిన్ పోషించే ఆ నలుగురు పిల్లలు ఎవరు..? నాయనమ్మ పాత్రల విషయంలో దర్శకుడు క్లారిటీ ఇస్తే బాగుండేది. మొత్తంగా దర్శకుడు చేసిన ఈ ప్రయత్నం ఓ మోస్తరుగా మెప్పిస్తుంది. ఎమోషనల్ సీన్స్ను ఇంకాస్త లోతుగా పెట్టుండే మరింత బాగుండేది. సినిమాటోగ్రఫీ, విజువల్స్ బాగున్నాయి. నాచురల్ లొకేషన్స్లో తీసిన సీన్స్ బాగున్నాయి. ఎడిటర్ ఎన్నో లాగ్ సీన్స్ ను అలాగే పెట్డేయడం కాస్త మైనస్ అని చెప్పాలి. నిర్మాణ పరంగా, క్వాలిటీ పరంగా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
దీప్షిక చంద్రన్ కళ్లు లేని అందమైన అమ్మాయి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. సూర్య వశిష్ట కూడా ఉన్నంతలో మంచిగా నవ్వించే ప ప్రయత్నం చేశాడు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాత్ర కథలో కీలకంగా నిలుస్తుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులకు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్.. ‘రమణి కళ్యాణం’.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే బ్లైండ్ లవ్ స్టోరీ
రేటింగ్: 2.75/5
