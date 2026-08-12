/Ramayana: రామాయణంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఒకే నటుడు ఏడు పాత్రల్లో కనిపించనున్నాడా?

Ramayana:ప్రముఖ దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రామాయణపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, యశ్ రావణుడిగా కనిపించనున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న చేతన్ హన్స్రాజ్ తన పాత్రల గురించి వెల్లడించిన వివరాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకే నటుడు ఏకంగా ఏడు విభిన్న పాత్రలను పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
చేతన్ హన్స్రాజ్ పోషిస్తున్న పాత్రల్లో రాజా మాలి కూడా ఒకటి. రామాయణ కథలో రావణుడి వంశానికి చెందిన కీలక పాత్రగా రాజా మాలి కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పాత్రకు సంబంధించిన సన్నివేశాల చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయినట్లు సమాచారం. యశ్తో కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు ఎంతో శక్తివంతంగా వచ్చాయని చేతన్ వెల్లడించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో సినిమాలో రాజా మాలి పాత్రకు మంచి ప్రాధాన్యం ఉండొచ్చనే ఆసక్తి ఏర్పడింది.
రాజా మాలి పాత్ర పూర్తయిన తర్వాత చిత్ర బృందం చేతన్కు మరో ఆరు పాత్రలను అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే మొత్తం ఏడు పాత్రల్లో ఆయన కనిపించనున్నారన్నమాట. అయితే ఈ పాత్రలన్నింటినీ సాధారణ మేకప్తో కాకుండా ఆధునిక సాంకేతికత సహాయంతో తెరపైకి తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో రావణుడి సోదరుల్లో ఒకరి పాత్రతో పాటు ఓ శక్తివంతమైన రాక్షసుడి పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన పాత్రలకు సంబంధించిన వివరాలను మాత్రం చిత్ర బృందం ప్రస్తుతానికి వెల్లడించలేదు.
ఈ ఆరు పాత్రలను మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి రూపొందించనున్నట్లు సమాచారం. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న రామాయణ చిత్రానికి అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ను ఉపయోగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సాంకేతికత కీలకంగా మారనుంది. నటుడి హావభావాలు, శరీర కదలికలను డిజిటల్ పాత్రలకు అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు మేకర్స్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఒకే సినిమాలో ఒక నటుడు ఏడు పాత్రలు పోషించడం అరుదైన విషయమే. అందులోనూ కొన్ని పాత్రలను డిజిటల్ సాంకేతికతతో రూపొందించనుండటంతో చేతన్ హన్స్రాజ్ పాత్రలపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే ఆయన పోషించే మిగిలిన పాత్రలు ఏమిటి, కథలో వాటి ప్రాధాన్యత ఎంత అనే విషయాలు ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్గానే ఉన్నాయి. చిత్ర బృందం అధికారికంగా మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించే వరకు ఈ పాత్రలపై ఆసక్తి కొనసాగనుంది.
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