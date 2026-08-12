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Ramayana: రామాయణంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఒకే నటుడు ఏడు పాత్రల్లో కనిపించనున్నాడా?

Ramayana:రణ్‌బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న ‘రామాయణ’పై మరో ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నటుడు చేతన్ హన్స్‌రాజ్ ఈ సినిమాలో ఏకంగా ఏడు పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి. అందులో ఒక పాత్ర రావణుడి మాతామహుడిదిగా ఉండగా, మిగతా పాత్రల్లో ఆరు మోషన్ క్యాప్చర్ ద్వారా రూపొందించినవిగా సమాచారం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:36 PM IST
Ramayana: రామాయణంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఒకే నటుడు ఏడు పాత్రల్లో కనిపించనున్నాడా?
Image Credit: Ramayana(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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