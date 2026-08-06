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Ramayana Part 1 Release Date Announced: రామాయణకు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్‌తో మరో సర్‌ప్రైజ్!

Ramayana Part 1 Release Date Announced:భారీ అంచనాల మధ్య తెరకెక్కుతున్న రామాయణ పార్ట్-1 విడుదల తేదీ ఖరారైంది. రణబీర్ కపూర్, యష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 నవంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేసిన ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన అందుకుంటోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:08 AM IST
Ramayana Part 1 Release Date Announced: రామాయణకు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్‌తో మరో సర్‌ప్రైజ్!
Image Credit: Ramayana Part 1 Release Date Announced(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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