Ramayana Part 1 Release Date Announced:బాలీవుడ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'రామాయణ' ఒకటి. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం ఇప్పటికే ట్రైలర్తో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో పెద్ద అప్డేట్ను మేకర్స్ ప్రకటించారు.
'రామాయణ పార్ట్-1' ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2026 నవంబర్ 6న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ పంపిణీ సంస్థ సోనీ పిక్చర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల కోసం ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్ ట్రైలర్ కూడా విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన హిందీ ట్రైలర్కు మంచి స్పందన రావడంతో, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ ట్రైలర్లో డైలాగ్లకు ఉపయోగించిన AI లిప్-సింక్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పాత్రలు నిజంగానే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నట్టుగా కనిపించడం ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. దీంతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉందని సినీ అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించనుండగా, యష్ రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సీత పాత్రలో సాయి పల్లవి, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్, లక్ష్మణుడిగా రవీ దూబే నటిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన కార్యక్రమంలో రణబీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ యష్ పోషించిన రావణ పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పారు. గతంలో చూసిన రావణుడిలా కాకుండా, స్టైల్, ఆరా, గంభీరతతో యష్ ఆ పాత్రకు కొత్త రూపం ఇచ్చారని ఆయన ప్రశంసించారు.
అలాగే శ్రీరాముడి పాత్ర చేయడం తనకు మొదట భయంగా అనిపించిందని కూడా రణబీర్ వెల్లడించారు. తర్వాత అది తన జీవితంలో లభించిన గొప్ప అవకాశంగా భావించానని చెప్పారు. ఈ పాత్రను చాలా బాధ్యతతో చేశానని తెలిపారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు హాన్స్ జిమ్మర్ మరియు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ కలయిక కూడా సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది.
భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న 'రామాయణ' పార్ట్-1 భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్కు వస్తున్న స్పందన చూస్తే, ఈ చిత్రం 2026లో అత్యంత పెద్ద సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ విడుదల కావడంతో అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఈ సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
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