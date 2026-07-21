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‘రామాయణ’ సినిమాకు తప్పని లీకులు బాధలు.. ప్రచారం కోసమే మేకర్స్ ఈ పనిచేశారా..!

Ramayana Part 1 Trailer Leak: రామాయణ మహా  కావ్యంపై తెలుగు సహా భారతీయ భాషల్లో ఎన్నో సినిమాలొచ్చాయి. దాదాపు అన్ని చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఈ కోవలో భారతీయ చలన చరిత్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరగనీ రీతిలో రామాయణం సినిమా రెండు భాగాలుగా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు లీకులు బాధ పట్టుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:47 PM IST
‘రామాయణ’ సినిమాకు తప్పని లీకులు బాధలు.. ప్రచారం కోసమే మేకర్స్ ఈ పనిచేశారా..!
Image Credit: Ramayana Leak (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘రామాయణ’ సినిమాకు తప్పని లీకులు బాధలు.. ప్రచారం కోసమే మేకర్స్ ఈ పనిచేశారా..!
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