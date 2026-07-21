/‘రామాయణ’ సినిమాకు తప్పని లీకులు బాధలు.. ప్రచారం కోసమే మేకర్స్ ఈ పనిచేశారా..!

Ramayana Part 1 Trailer Leaks: ‘రామాయణం’ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. స్టోరీ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి చూసే ప్రేక్షకుల్లో చాలా మందికి తెలుసు. కానీ ఎంత మంది ఎన్నిసార్లు తెరకెక్కించిన శ్రీరాముడిపై భక్తితో మన ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. సినిమా బాగుంటే తెలిసిన కథే అయినా మళ్లీ మళ్లీ చూస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఇప్పటి జెన్జీ తరంలో చాలా మందికి రామాయణం గురించి తెలియదు. అలాంటి వారి కోసమే బాలీవుడ్ మేకర్స్ ఇపుడు అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో ‘రామాయణ’ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ను ఈ నెల 24న విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. కానీ అంతలోనే ఈ సినిమాలోని సీన్స్ లీక్ కావడంతో మేకర్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
రామాయణ లీకుల బాధలు..
ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సినిమాను తీసే కంటే ఆ కంటెంట్ బయటకు పోకుండా చూసుకోవడమే తలకు మించిన భారంగా మారిందనే చెప్పాలి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా పైరసీ, లీకులు మాత్రం ఆపలేకపోతున్నారు. పెద్దా చిన్నా తేడా లేకుండా ప్రతీ సినిమాకు ఇవి పెద్ద అడ్డంకిగా మారాయినే చెప్పాలి. తాజాగా రామాయణ విషయంలోను లీక్స్ బెడద తప్పడం లేదు. విడుదలకు మూడ్రోజుల ముందే ట్రైలర్ లీక్ అయిపోయింది. మరి ఇది నిజంగానే లీకైందా లేదంటే ట్రెండింగ్ కోసం కావాలనే లీక్ చేసారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
గత రెండు మూడు రోజులుగా రామాయణ సినిమా ట్రెండింగ్లోనే ఉంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గరికి వస్తుండటంతో నాన్ స్టాప్ ప్రమోషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మొన్నటికి మొన్న ఢిల్లీలో ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో భారీగా ఓ ఈవెంట్ను చేశారు మేకర్స్. దానికి సన్నిడియోల్, రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి సహా యూనిట్ అంతా హాజరైంది. దానికి ముందు స్కూల్స్కు వెళ్లి అక్కడ రామాయణం గురించి ప్రచారం చేశారు.
ఈ నెల 24న ట్రైలర్ గ్రాండ్ విడుదల..
మొత్తంగా రామాయణ సినిమా విడుదల వరకు ఈ సినిమాపై హైప్స్ కంటిన్యూ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఈ నెల 24న ట్రైలర్ను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఈ ట్రైలర్ను ప్లే చేశారు. అక్కడి నుంచే ఈ ట్రైలర్ విజువల్స్ ప్రచారం అయ్యాయి. ట్రైలర్ రిలీజ్ వరకు ట్రెండింగ్లో ఉంచాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ లీకులు మేకర్స్ చేశారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో 3D వెర్షన్కు సంబంధించిన ట్రైలర్ తెగ వైరల్ అవుతుంది. అందులో విజువల్స్ చూసిన వారు ఆహా ఓహో అంటున్నారు.
నటీనటుల వివరాలు..
నితీష్ తివారీ.. ఓంరౌత్లాగా సొంత పైత్యాన్ని కాకుండా.. రామాయణ ఇతిహాసాన్ని ఉన్నతి ఉన్నట్టుగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు చెప్పాు. కథతో పాటు ఎమోషన్ క్యారీ అయ్యేలా చూసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్.. రావణాసురుడిగా యశ్..హనుమంతుడిగా సన్ని దేవోల్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి.. మండోదరిగా కాజల్ అగర్వాల్.. లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే.. రావణాసురుడి తల్లిగా కైకసి.. శూర్ఫణఖగా.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. శూర్పణఖ భర్త విద్యుత్ జిహ్వుడిగా వివేక్ ఓబెరాయ్.. విభీషణుడిగా హరీష్ ఉత్తమన్.. కుంభకర్ణుడి ఫైసల్ మాలిక్.. దశరథుడి .. టీవీ రాముడు అరుణ్ గోవిల్ నటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.