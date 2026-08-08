/‘రామాయణ’ రిలీజ్ విషయంలో నిర్మాతల చెత్త ప్లాన్.. బుద్ధున్నోడెవడైనా ఇలా చేస్తారా..?

Ramayana Part 1 Release Delay in India: ప్రస్తుతం ప్రపంచ మొత్తం కుగ్రామంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ ఏ సంఘటన జరిగినా.. క్షణాల్లో ప్రజల చేతుల్లో మొబైల్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. అయితే ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నితీష్ తివారి దర్శకత్వంలో నమిత్ మల్హోత్ర తెరకెక్కిస్తోన్న రామాయణ పార్ట్ 1న ఈ యేడాది దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6 విడుదల చేస్తున్నట్టు ట్రైలర్ రిలీజ్ సందర్భంగా ప్రకటించారు. అయితే ఈ రిలీజ్ డేట్లో గ్లోబల్ లెవల్లో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ భారత్లో మాత్రం రెండు రోజులు ఆలస్యంగా దీపావళి రోజున రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. నిర్మాతల ఈ డెసిషన్ పై అభిమానులు గుర్రుగా ఉన్నారు. అంతేకాదు బుద్దున్నోడు ఎవడైనా ఇలా రిలీజ్ చేస్తారా అని ఫైర్ అవుతున్నారు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒకటే రోజు విడుదల చేస్తే బాగుంటుందనేది సినీ అభిమానుల కోరిక. ఒకవేళ రెండు రోజులు ఆలస్యంగా భారత్లో విడుదల చేస్తే.. అప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పైరసీ కాపీ కూడా ఎలాగో అలా వచ్చేస్తుంది. అందులో తప్పొప్పులను వెతికే పనిలో ఓ బ్యాచ్ పడుతుంది. అప్పటికే ఈ సినిమా చూడాలనుకునే అభిమానులు కొంత మంది తప్పుడు అభిప్రాయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం వలన థియేటర్స్లో ఈ సినిమా చూసే ఛాన్సెస్ లేకుండా పోతుందనే వాదన కూడా వినిపిస్తుంది.
రామాయణం ట్రైలర్ పై మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్..
రీసెంట్గా విడుదల చేసిన ట్రైలర్ పై మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రామాయణాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెరకెక్కిస్తే బాగుండేది కదా అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. రాముడి పాత్రలో రణ్బీర్ కపూర్ లుక్ ఇంపాక్ట్గా లేదు. అదేదో సూపర్ హీరో పాత్రను తలపిస్తుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అయితే శ్రీరామచంద్రుడిలోని ప్రశాంత వదనం, గాంభీర్యం, రాజసం లేవనే కామెంట్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపసు నీలమేఘశ్యాముడిగా కాకుండా మాములగానే రాముడి పాత్రను చూపిస్తున్నారు. హిందీ వెర్షన్లో తెరకెక్కిన రామాయణం సీనియర్ సహా అన్నింటా రాముడిని మాములుగా చూపించారు. ఒక్క దక్షిణాది ప్రేక్షకులు మాత్రం రాముడిని,కృష్ణుడిని నీలమేఘశ్యాముడిగా చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు సీత పాత్రలో సాయి పల్లవి అసలు సూట్ కాలేదనేది చాలా మంది నెటిజన్స్ తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాయి పల్లవి మంచి నటే అయినా.. ఈ సినిమాలో సీతపాత్రకు ఏ మేరకు న్యాయం చేస్తుందనేది సినిమా విడుదల వరకు వేచి చూడాలి.
రావణుడిగా యశ్..
ఇక యశ్ కూడా రావణుడి పాత్రలా కాకుండా.. ఏదో పహల్వాన్ తరహాలో WWF తరహా పోరాట యోధుడిగా చూపించాడు. రావణుడిగా యశ్ క్యారెక్టర్ కృతకంగా కనిపిస్తుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే రామాయణ మేకర్స్ మాత్రం ఈ సినిమాను థియేటర్స్లో బిగ్ స్క్రీన్ పై చూస్తేనే ఆ ఫీల్ వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒక పైరసీ కాపీ వచ్చినా.. అందులో కంటెంట్ ను చూసి ప్రేక్షకులు థియేటర్స్కు ఖచ్చితంగా వస్తారనేది వాళ్లు చెబుతున్న మాట. ఏది ఏమైనా కోట్లాది హిందూ భక్తుల మనోభావాలను ఏ మాత్రం భంగం కలగకుండా తీస్తేనే ఈ సినిమా సక్సెస్ సాధిస్తుంది. నిర్మాతలు ఆ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకొని వుంటారని కోట్లాది రామ భక్తులు ఆశిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.