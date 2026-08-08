Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘రామాయణ’ రిలీజ్ విషయంలో నిర్మాతల చెత్త ప్లాన్.. బుద్ధున్నోడెవడైనా ఇలా చేస్తారా..?

‘రామాయణ’ రిలీజ్ విషయంలో నిర్మాతల చెత్త ప్లాన్.. బుద్ధున్నోడెవడైనా ఇలా చేస్తారా..?

Ramayana Part 1 Delayed Two days: మన దేశంలో ‘రామాయణం’ కావ్యంపై ఎన్నో చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.ఎన్నో చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఈ కోవలో ‘రామాయణం’ పై మరో చిత్రం రాబోతుంది.అది కూడా రెండు పార్టులుగా  ‘రామాయణ’ సినిమా ప్రేక్షకులను పలకరించబోతుంది. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ విషయంలో నిర్మాతలు ఆలోచనలను అభిమానులు తప్పు పడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:30 AM IST
‘రామాయణ’ రిలీజ్ విషయంలో నిర్మాతల చెత్త ప్లాన్.. బుద్ధున్నోడెవడైనా ఇలా చేస్తారా..?
Image Credit: Ramayana Part 1 Release Date (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘రామాయణ’ రిలీజ్ విషయంలో నిర్మాతల చెత్త ప్లాన్.. బుద్ధున్నోడెవడైనా ఇలా చేస్తారా..?
2
3
4
5