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Ramayana Trailer Review: రామాయణం ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. విజువల్స్ అదిరిపోయాయి..సాయి పల్లవి సీతగా మెప్పించిందొ?

Ramayana Trailer Review:ఎన్నో నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్న భారీ పౌరాణిక చిత్రం ట్రైలర్ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు, స్టార్ నటీనటుల ఆకట్టుకునే నటనతో ఈ ట్రైలర్ సినీ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. విడుదలైన కొద్ది సేపటికే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 30, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:01 AM IST
Ramayana Trailer Review: రామాయణం ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. విజువల్స్ అదిరిపోయాయి..సాయి పల్లవి సీతగా మెప్పించిందొ?
Image Credit: Ramayana Trailer Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ramayana Trailer Review: రామాయణం ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. విజువల్స్ అదిరిపోయాయి..సాయి పల్లవి సీతగా మెప్పించిందొ?
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