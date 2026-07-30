/Ramayana Trailer Review: రామాయణం ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. విజువల్స్ అదిరిపోయాయి..సాయి పల్లవి సీతగా మెప్పించిందొ?

Ramayana Trailer Review:ఎన్నో రోజులుగా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైంది. దర్శకుడు నితేష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రం ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ట్రైలర్ విడుదలైన కొద్ది సేపటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
దాదాపు నాలుగు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ ట్రైలర్లో అద్భుతమైన విజువల్స్, భారీ సెట్లు, అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ ప్రేక్షకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాయి. భారతీయ ఇతిహాసాన్ని అత్యంత వైభవంగా తెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించారు. మొదట ప్రశాంత స్వభావంతో కనిపించే రాముడు, తర్వాత ధర్మం కోసం యుద్ధానికి సిద్ధమైన వీరుడిగా చూపించారు. రణబీర్ నటనకు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.
సాయి పల్లవి సీత పాత్రలో కనిపించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఆమె అమాయకత్వం, హావభావాలు, రాముడితో ఉన్న భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ట్రైలర్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మరోవైపు యష్ రావణుడి పాత్రలో పవర్ఫుల్గా కనిపించారు. భారీ కవచం, గంభీరమైన రూపం, భయపెట్టే హావభావాలతో ఆయన పాత్రను డిజైన్ చేశారు. ట్రైలర్లో యష్ కనిపించే ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపించగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అలాగే లారా దత్తా, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, అరుణ్ గోవిల్, వివేక్ ఒబెరాయ్, అనుపమ్ ఖేర్ వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఈ ట్రైలర్లో అయోధ్య, లంక, అడవులు, యుద్ధ సన్నివేశాలు ఎంతో వైభవంగా చూపించారు. ఆధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో ప్రతి ఫ్రేమ్ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. గ్రాఫిక్స్ కూడా హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఉన్నాయని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మరియు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు హాన్స్ జిమ్మర్ కలిసి సంగీతం అందించడం మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ట్రైలర్కు వారి నేపథ్య సంగీతం మరింత బలం చేకూర్చింది.
సుమారు రూ.4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత భారీ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ట్రైలర్కు వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే, విడుదల తర్వాత ఈ సినిమా కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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