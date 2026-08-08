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రామాయణ, వారణాసి సినిమాలకు గట్టి షాక్ తగలబోతుందా..!

రణ్‌బీర్ కపూర్, యశ్, సన్ని డియోల్, సాయి పల్లవి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘రామాయణ’.  ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. అందులో మొదటి భాగం ‘రామాయణ పార్ట్ 1’ సినిమాను దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మరోవైపు మన దేశంలో మాత్రం రెండు రోజులుగా ఆలస్యంగా దీపావళి రోజున రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:08 PM IST
రామాయణ, వారణాసి సినిమాలకు గట్టి షాక్ తగలబోతుందా..!
Image Credit: Ramayana Vs Varanasi (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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