/రామాయణ, వారణాసి సినిమాలకు గట్టి షాక్ తగలబోతుందా..!

Big Shock to Ramayana Varanasi Global Release: రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సన్ని డియోల్, సాయి పల్లవి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘రామాయణ’. ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. అందులో మొదటి భాగం ‘రామాయణ పార్ట్ 1’ సినిమాను దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మరోవైపు మన దేశంలో మాత్రం రెండు రోజులుగా ఆలస్యంగా దీపావళి రోజున రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
రామాయణకు ‘గాడ్జిల్లా’
తాజాగా రామాయణ పార్ట్ 1 మూవీకి ‘గాడ్జిల్లా’ నుంచి పోటీ ఇవ్వనుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు కానీ నవంబర్ 6న రామాయణ వస్తుంటే.. అదేరోజు జపనీస్ బిగ్గెస్ట్ మాన్స్టర్ విజువల్ వండర్ గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో వస్తుంది.. అంటే ఈ లెక్కన థియేటర్స్ విషయంలో వార్ తప్పదు.. మరీ ముఖ్యంగా ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ ఎవరు ఎక్కువగా తీసుకుంటారనేది చూడాలి. మన దేశం వరకు ‘రామాయణ’ మూవీకి ప్రియారిటీ దక్కినా.. గ్లోబల్ లెవల్లో మాత్రం ‘గాడ్జిల్లా’ నుంచి పోటీ తప్పేలా లేదు. రిలీజ్ డేట్ పట్ల రణ్బీర్, యశ్ అభిమానులు అంత హ్యాపీ లేరు.
వారణాసికి కూడా గ్లోబల్ తలనొప్పులు..
రామాయణకు మాత్రమే కాదు..రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’కి కూడా ఈ తిప్పలు తప్పట్లేదు. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ను టార్గెట్ చేసినపుడు అక్కడ కూడా కొన్ని సినిమాలు వారణాసికి అడ్డు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా ‘వారణాసి’ సినిమాలో కూడా రామాయణ ఎపిసోడ్ ఉంది. ఇందులో మహేష్ బాబు శ్రీరాముడిగా కనిపించబోతున్నాడు. మార్చి 26న ‘గాడ్జిల్లా ఎక్స్కాంగ్’.. ఏప్రిల్ 9న ‘పానిక్ కేర్ ఫుల్లీ’ వస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 7న వారణాసి రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ లెక్కన ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ సహా పలు అంశాల్లో ఈ సినిమాకు గట్టి పోటీ ఉండనుంది. ఏది ఏమైనా కంటెంట్ బాగున్నా.. అందుకు తగ్గ స్క్రీన్స్ దొరికితేనే సినిమాకు మంచి వసూళ్లు దక్కుతాయి. మొత్తంగా ఈ రెండు సినిమాలకు గ్లోబల్ మార్కెట్లో పెద్ద గండాలే ఎదురు కాబోతున్నాయి.
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