Rambha Father Death: హీరోయిన్ రంభ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.."నా ప్రపంచం ఇక శూన్యం" అంటూ ఎమోషనల్!

Rambha Father Passed Away: తెలుగు చిత్రసీమలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన నటి రంభ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆమె తండ్రి వెంకటేశ్వరరావు హఠాత్తుగా కన్నుమూశారు. ఈ దుర్వార్తను రంభ స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
"నాన్నా.. నా హృదయంలో నీ స్థానాన్ని ఇంకెవరూ భర్తీ చేయలేరు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా నీ ముఖంపై చిరునవ్వును ఎప్పుడూ చెరిగిపోనివ్వలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని విడిచి వెళ్లిపోవడంతో నా ప్రపంచం మొత్తం శూన్యమైపోయింది" అంటూ రంభ తన సోషల్మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు, అభిమానులు ఆమె తండ్రి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ, రంభ కుటుంబానికి ధైర్యం చెబుతున్నారు.
రంభ సినీ ప్రస్థానం
రంభ పక్కా తెలుగమ్మాయి. విజయవాడలో జన్మించిన ఆమె అసలు పేరు యూది విజయలక్ష్మి. తెలుగమ్మాయే అయినప్పటికీ, ఈమె హీరోయిన్గా మొదటి అవకాశం మాత్రం మలయాళ పరిశ్రమలో అందుకున్నారు. 1992లో వచ్చిన 'సర్గామ్' ఆమె తొలి చిత్రం.
తెలుగులో ఈవీవీ సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో, రాజేంద్రప్రసాద్ హీరోగా వచ్చిన 'ఆ ఒక్కటి అడక్కు' సినిమాతో రంభ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మొదటి సినిమాతోనే బంపర్ హిట్ కొట్టి, అందం, అభినయంతో కుర్రకారు మనసులు దోచుకున్నారు. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోల సరసన వరుస అవకాశాలు అందుకున్నారు.
రంభ కెరీర్లోని కొన్ని సూపర్ హిట్ చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయి. వాటిలో హిట్లర్, బావగారూ బాగున్నారా (చిరంజీవి), అల్లుడా మజకా (చిరంజీవి), అల్లరి ప్రేమికుడు (జగపతిబాబు), బొంబాయి ప్రియుడు (జెడి చక్రవర్తి), గణేష్ (వెంకటేష్), అరుణాచలం (రజనీకాంత్) వంటి సినిమాలతో రంభ అలరించింది.
హీరోయిన్గానే కాకుండా 'హలో బ్రదర్', 'దేశముదురు', 'యమదొంగ' వంటి భారీ చిత్రాలలో స్పెషల్ సాంగ్స్ లోనూ మెరిశారు. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ, బెంగాలీ, భోజ్పురి భాషల్లో నటించి మెప్పించింది హీరోయిన్ రంభ.
కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉండగానే రంభ 2010లో కెనడాకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఇంద్రకుమార్ను వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి కెనడాలో స్థిరపడ్డారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. సినిమాలకు దూరమైనప్పటికీ, రంభ బుల్లితెరపై పలు రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూ ప్రేక్షకులకు టచ్లోనే ఉంటున్నారు. త్వరలోనే వెండితెరపైకి కూడా రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని భావిస్తున్న తరుణంలో ఆమె ఇంట్లో ఈ విషాదం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.