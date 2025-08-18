English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ramya Krishna Video: గాలికి ఎగురుతూ..మితిమీరిన ఎక్స్పోజింగ్ చేసిన రమ్యకృష్ణ.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..!

Ramya Krishna Viral Video:  రమ్యకృష్ణ.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలం పాటు సెన్సేషనల్ గా నిలిచింది. మోడరన్ క్యారెక్టర్ అయినా.. పద్ధతి అయిన క్యారెక్టర్ అయినా.. రెండిటికి ఇట్లే సెట్ అయిపోతుంది రమ్యకృష్ణ. ఈ హీరోయిన్ తాజా వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:16 PM IST

Ramyakrishna Viral Video Watch:
రమ్యకృష్ణ గురించి సౌత్ ప్రేక్షకులతో పాటు నార్త్ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయాలు అవసరం లేదు. అన్ని భాషలలోనూ తనదైన స్టైల్ తో మెప్పించింది ఈ హీరోయిన్. ముఖ్యంగా నరసింహా సినిమా అప్పట్లోనే రమ్యకృష్ణను పాల్ ఇండియా నటిగా నిలబెట్టింది. 

ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్ నటనను సైతం దాటేసి.. తనకు ఎవరూ సాటి లేదు అనేంతలా పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే రమ్యకృష్ణ కేవలం హీరోయిన్ పాత్రలు మాత్రమే చేయాలి అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఆమెకు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ను తన వంద శాతం అందిస్తూ నటిస్తూ వెళ్ళింది.. 

ఇక మధ్యలో ఎన్నో ఐటమ్ సాంగ్స్ లో కూడా కనిపించింది. కాగా ఈ మధ్య రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాహుబలి సినిమాతో మరోసారి పాన్ ఇండియా స్టేటస్ అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమా దగ్గర నుంచి తను ఎక్కువగా అమ్మ క్యారెక్టర్స్ లో కనిపిస్తూ వస్తోంది. అయితే గతంలో కూడా రమ్యకృష్ణ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది అనే కంప్లైంట్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఎన్నో సినిమాలలో ఆమె మితిమీరిన.. ఎక్స్పోజింగ్(Ramya Krishna Exposing)  కూడా చాలామందికి అందంగానే కనిపిస్తూ వచ్చింది.

 

ఇక తాజాగా రమ్యకృష్ణ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది. ప్రస్తుతం రమ్యకృష్ణ ఐదు పదుల వయసు దాటిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ వయసులో కూడా తాజాగా ఒక వీడియోలో ఆమె చాలా పల్చగా ఉండే చీర కట్టుకోగా.. గాలికి ఆ చీర కాస్త ఎగురుతూ కనిపించింది(Ramya Krishna Hot Video). ఇక ఈ చీరలో రమ్యకృష్ణ నడుము మొత్తం కనిపిస్తూ ఉండగా.. అభిమానులు.. వీటికి కాస్త ఎన్నో రకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు(Ramya Krishna Viral Video Watch). ఈ వయసులో కూడా ఇంత అందంగా ఉంది అని కొంతమంది పెడుతూ ఉంటే.. ఈ వయసులో కూడా ఇంత ఎక్స్పోజింగ్ అవసరమా పద్ధతిగా చీర కట్టుకోకుండా అని మరి కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా రమ్యకృష్ణ మాత్రం తన అందం,‌అభినయంతో ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోతోంది

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

