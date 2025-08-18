Ramya Krishna Video: గాలికి ఎగురుతూ..మితిమీరిన ఎక్స్పోజింగ్ చేసిన రమ్యకృష్ణ.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..!

Ramyakrishna Viral Video Watch:
రమ్యకృష్ణ గురించి సౌత్ ప్రేక్షకులతో పాటు నార్త్ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయాలు అవసరం లేదు. అన్ని భాషలలోనూ తనదైన స్టైల్ తో మెప్పించింది ఈ హీరోయిన్. ముఖ్యంగా నరసింహా సినిమా అప్పట్లోనే రమ్యకృష్ణను పాల్ ఇండియా నటిగా నిలబెట్టింది.
ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్ నటనను సైతం దాటేసి.. తనకు ఎవరూ సాటి లేదు అనేంతలా పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే రమ్యకృష్ణ కేవలం హీరోయిన్ పాత్రలు మాత్రమే చేయాలి అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఆమెకు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ను తన వంద శాతం అందిస్తూ నటిస్తూ వెళ్ళింది..
ఇక మధ్యలో ఎన్నో ఐటమ్ సాంగ్స్ లో కూడా కనిపించింది. కాగా ఈ మధ్య రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాహుబలి సినిమాతో మరోసారి పాన్ ఇండియా స్టేటస్ అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమా దగ్గర నుంచి తను ఎక్కువగా అమ్మ క్యారెక్టర్స్ లో కనిపిస్తూ వస్తోంది. అయితే గతంలో కూడా రమ్యకృష్ణ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది అనే కంప్లైంట్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఎన్నో సినిమాలలో ఆమె మితిమీరిన.. ఎక్స్పోజింగ్(Ramya Krishna Exposing) కూడా చాలామందికి అందంగానే కనిపిస్తూ వచ్చింది.
ఇక తాజాగా రమ్యకృష్ణ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది. ప్రస్తుతం రమ్యకృష్ణ ఐదు పదుల వయసు దాటిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ వయసులో కూడా తాజాగా ఒక వీడియోలో ఆమె చాలా పల్చగా ఉండే చీర కట్టుకోగా.. గాలికి ఆ చీర కాస్త ఎగురుతూ కనిపించింది(Ramya Krishna Hot Video). ఇక ఈ చీరలో రమ్యకృష్ణ నడుము మొత్తం కనిపిస్తూ ఉండగా.. అభిమానులు.. వీటికి కాస్త ఎన్నో రకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు(Ramya Krishna Viral Video Watch). ఈ వయసులో కూడా ఇంత అందంగా ఉంది అని కొంతమంది పెడుతూ ఉంటే.. ఈ వయసులో కూడా ఇంత ఎక్స్పోజింగ్ అవసరమా పద్ధతిగా చీర కట్టుకోకుండా అని మరి కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా రమ్యకృష్ణ మాత్రం తన అందం,అభినయంతో ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోతోంది
Read more: Hyderabad News: హైదరాబాద్లో శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో విషాదం.. విద్యుత్ షాక్తో ఆరుగురు మృతి.. నేతల తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
మరో 100 మీటర్ల దూరంలో శోభయాత్ర ముగుస్తుందనగా ఘటన జరగడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు.కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తునకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కేబుల్ వైర్లు, కరెంటు తీగలపై స్పెషల్ డ్రైవ్ కు ఆదేశాలు జారీ చేశామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.