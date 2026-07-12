Ramya Krishna Play Chief Minister Role: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి తెరకెక్కిస్తోన్న చిత్రం ‘క్వీన్’. హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీగా రాబోతున్న ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ ప్రతినాయకులుగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ రూల్ కోసం రమ్యకృష్ణను తీసుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. రమ్యకృష్ణ తమ సినిమా టీమ్ లో జాయిన్ అవుతున్న సందర్భంగా మూవీ యూనిట్ ఆమెకు బెస్ట్ విషెస్ చెబుతూ వెల్కమ్ చెప్పారు.
"క్వీన్" చిత్రాన్ని వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా,నిజ జీవిత పాత్రలను స్పూర్తిగా తీసుకొని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఫిక్షనల్ స్టోరీతో దర్శకుడు రతన్ రిషి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. 2006-2010 మధ్య కాలం నేపథ్యంగా ఈ చిత్ర కథ సాగనున్నట్టు తెలిపారు. ప్రస్తుత సొసైటీ తో ముడిపడి ఉన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ స్టోరీని ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా సినిమా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.
రమ్యకృష్ణ విషయానికొస్తే.. ఎంతో బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న కెరీర్ మొదట్లో ఐరన్ లెగ్ అనే ముద్ర వేసుకుంది. ఆ తర్వాత కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అల్లుడు గారు’ సినిమాతో మంచి బ్రేక్ లభించింది. ఆ తర్వాత ‘అల్లరి మొగుడు’, ‘అల్లరి ప్రియుడు’, సినిమాతో ఏకంగా టాప్ హీరోయిన్గా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తన కంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. ఓ వైపు రజినీకాంత్ వంటి సీనియర్ నటులు సరసన నటిస్తూనే మిగతా హీరోల సినిమాల్లో ఇంపార్టెంట్ తల్లి పాత్రలను పోషిస్తూ సెకండ్ ఇన్సింగ్స్ను సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగిస్తోంది.
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