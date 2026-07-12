Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /మరో పవర్‌ఫుల్ రోల్లో శివగామి.. ఈ ఏజ్‌లో కూడా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌లో రమ్యకృష్ణ దూకుడు..

మరో పవర్‌ఫుల్ రోల్లో శివగామి.. ఈ ఏజ్‌లో కూడా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌లో రమ్యకృష్ణ దూకుడు..

Ramya Krishna: రమ్యకృష్ణ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.  ఏ పాత్రలోనైనా ఇట్టే ఒదిగిపోయి నటించడం ఆమె సొంతం. బాహుబలిలో శివగామి పాత్ర అయినా.. అంతకు ముందు అమ్మోరులో అమ్మోరు తల్లిగా.. నరసింహ సినిమాలో నీలాంబరిగా ఆమె నటనను ఎవరు మరిచిపోలేరు. తాజాగా రమ్యకృష్ణ మరో పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో యాక్ట్ చేయడానికి ఓకే చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 12:39 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:45 AM IST
మరో పవర్‌ఫుల్ రోల్లో శివగామి.. ఈ ఏజ్‌లో కూడా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌లో రమ్యకృష్ణ దూకుడు..
Image Credit: Ramya Krishna other Powerful role (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కళ్లముందే మునిగిపోయారు.. బోటు ప్రమాదంపై షాకింగ్ నిజాలు!
boat accident57 min ago
2
Civil Services exam59 min ago
3
Snake Video1 hr ago
4
Saturn Jupiter1 hr ago
5
Tirupati1 hr ago