Ramya Krishnan Soundarya: నటీమణులు సౌందర్య మరియు రమ్య కృష్ణన్ 90లలో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటీమణులు. వారిద్దరూ తెలుగులో టాప్ హీరోయిన్లుగా ఉన్నారు. తెలుగు చిత్రపరిశ్రమతో పాటు తమిళ, కన్నడ చిత్రాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయితే సౌందర్య చనిపోయి దాదాపుగా 20 ఏళ్ల అవుతోంది. రమ్యకృష్ణ, సౌందర్యల మధ్య ఎంతో సాన్నిహిత్యం ఉంది. ఇటీవలే జీ తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న 'జయంబు నిశ్చయంబురా' టాక్ షోలో నటి రమ్యకృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో సౌందర్యతో ఆమె జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకోని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దీంతో పాటు ఎన్నో ఆసక్తికర విశేషాలను రమ్యకృష్ణ పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు టాక్ షో
ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు జీ తెలుగులో ప్రసారమయ్యే ఓ టాక్ షోను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి వారం చాలా మంది ప్రముఖులు ఈ షోలో పాల్గొంటారు. జగపతి బాబు ఆయనను ఫన్నీ, భావోద్వేగ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. కొన్ని నెలల క్రితం.. జగపతి బాబు కూడా సౌందర్యతో ఉన్న స్నేహం గురించి నటి మీనాతో చర్చించారు.
మీనా ఏం చెప్పింది?
ఆ విషాద సమయంలో నటి మీనా, సౌందర్య ఒకే విమానంలో ప్రయాణించాల్సి ఉంది. కానీ ఆ రోజు ఏదో పని కారణంగా మీనా ఆ హెలికాప్టర్లో వెళ్ళలేకపోయింది. కాబట్టి నేను సౌందర్యతో చనిపోయి ఉండాలి. కానీ నేను అక్కడే ఉండిపోయాను. అందుకే నేను సౌందర్యతో చనిపోయి ఉండాలి' అని నటి మీనా కంటతడి పెట్టుకున్నారు.
ఇటీవలి టాక్ షోలో జగపతి బాబు కూడా సౌందర్య గురించి రమ్య కృష్ణన్ను ప్రశ్నించారు. ఈ సంభాషణలో, రమ్య కృష్ణ, సౌందర్య నటించిన రజనీకాంత్ నటించిన 'నరసింహ' చిత్రంలోని ఒక సన్నివేశాన్ని కూడా చూపించారు.
కన్నీళ్లతో రమ్య కృష్ణన్
"ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నేను సౌందర్య ముఖం మీద కాలు పెట్టాను. ఆ సంఘటన ఇప్పటికీ నా కళ్ళలో నీళ్ళు తెప్పిస్తుంది" అని రమ్య కృష్ణ ఆ సన్నివేశం చూసిన తర్వాత కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ అన్నారు. తర్వాత ఆమె ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించింది. "సౌందర్య ఒక చిన్న పిల్లాడిలాంటిది. ఆమె చాలా అమాయకమైన అమ్మాయి. ఆమె క్రమంగా అద్భుతమైన నటిగా ఎదిగింది. నటిగా ఆమె ఎదుగుదలను దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తి నేనే. నటిగా తనకు లభించిన కీర్తి తనను ఎప్పటికీ మార్చదని ఆమె దృఢంగా నిశ్చయించుకుంది. ఆమె నా దగ్గరి స్నేహితురాలు. ఆమె చాలా మానవత్వం కలిగిన మహిళ" అని నటి రమ్యకృష్ణ అన్నారు.
20 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆ అందం అభిమానుల హృదయాల్లో సజీవంగానే ఉంది.
నటి సౌందర్య హీరోయిన్గా తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఒక వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకుంది. 2004లో రాజకీయ ప్రచారం కోసం హెలికాప్టర్లో ప్రయాణిస్తోంది. కానీ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ఆకాశంలోనే పేలిపోయింది. సౌందర్యతో పాటు ప్రయాణిస్తున్న ఆమె సోదరుడు కూడా ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. సౌందర్య మరణించి 20 సంవత్సరాలకు పైగా గడిచింది. కానీ ఆమె జ్ఞాపకాలు ఆమె అభిమానుల హృదయాలను వదిలి వెళ్ళలేదు. ఆమె ఇప్పటికీ తన అభిమానుల హృదయాల్లో సజీవంగా ఉంది.
