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Rana Daggubati: రానా స్పిరిట్ మీడియా నుంచి భారీగా రానున్న అమీర్ లోగ్

Rana Daggubati:యూత్‌ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాకు విడుదలకు ముందే భారీ ఊపు వచ్చింది. రానా దగ్గుబాటి యొక్క స్పిరిట్ మీడియా ఈ సినిమా పంపిణీ బాధ్యతలను స్వీకరించడంతో చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. స్నేహం, వినోదం, భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ చిత్రంలో ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్, పాటలకు మంచి స్పందన లభించగా, త్వరలోనే ఈ సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:53 PM IST
Rana Daggubati: రానా స్పిరిట్ మీడియా నుంచి భారీగా రానున్న అమీర్ లోగ్
Image Credit: Ameer Log(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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