/Rana Daggubati: రానా స్పిరిట్ మీడియా నుంచి భారీగా రానున్న అమీర్ లోగ్

Rana Daggubati:యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాకు విడుదలకు ముందే మంచి ఊపు వచ్చింది. ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుబాటి స్థాపించిన స్పిరిట్ మీడియా ఈ సినిమా పంపిణీ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.
ఈ సినిమాను అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ ఎల్ఎల్పి బ్యానర్పై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించారు. రమణ రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, వేదశ్రీ, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయి యోగి ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, టీజర్, అలాగే రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పాడిన ‘అవ్వల్ దావత్’ పాట ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్నాయి. దీంతో సినిమాపై యువతలో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
సినిమా పూర్తయిన తర్వాత స్పిరిట్ మీడియా బృందం ప్రత్యేకంగా వీక్షించింది. కథ, వినోదం, భావోద్వేగాలు, స్నేహం చుట్టూ తిరిగే అంశాలు వారికి నచ్చడంతో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించింది. మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ప్రేక్షకులకు చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో స్పిరిట్ మీడియా ఈ ప్రాజెక్ట్కు మద్దతు ఇస్తోంది.
‘అమీర్ లోగ్’ కథ హైదరాబాద్లో నివసించే ముగ్గురు స్నేహితుల జీవితాల చుట్టూ సాగుతుంది. వారి కలలు, సవాళ్లు, సరదా సంఘటనలు, జీవిత ప్రయాణం ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. కామెడీతో పాటు స్నేహం విలువను చెప్పే సందేశం కూడా సినిమాలో ఉండనుంది.
ఇప్పటికే మంచి కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలను విడుదల చేసిన స్పిరిట్ మీడియా ఇప్పుడు ‘అమీర్ లోగ్’కు అండగా నిలవడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నట్లు చిత్ర బృందం తెలిపింది. అలాగే రాబోయే రోజుల్లో ప్రచార కార్యక్రమాలను కూడా మరింత వేగంగా నిర్వహించనున్నారు.
ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా ఎస్వీకే పని చేయగా, సంగీతాన్ని స్మరణ్ సాయి అందించారు. రోహిత్ పెనుమత్స ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. మనోహర్ రెడ్డి మంచూరి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.
మంచి వినోదంతో పాటు యువతకు దగ్గరగా ఉండే కథతో తెరకెక్కిన ‘అమీర్ లోగ్’ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకంతో చిత్ర బృందం ఉంది. రానా స్పిరిట్ మీడియా మద్దతు లభించడంతో ఈ సినిమాకు మరింత బలం చేకూరిందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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