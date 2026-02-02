English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ranabaali: సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్న విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Ranabaali: సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్న విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Ranabaali: విజయ్ దేవరకొండ గత దశాబ్ద కాలంగా తెలుగులో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయన క్రేజ్ కేవలం తెలుగుకే పరిమితం కాలేదు. ఇతర భాషల్లో కూడా విజయ్ దేవరకొండకు అభిమానులున్నారు. ఆయన నటనకు బాలీవుడ్ భామలు కూడా ఫిదా అవుతున్నారు. తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ రూట్ ఛేంజ్ చేసి పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి ‘రణబాలి’ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేస్తే సూపర్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:39 PM IST

Ranabaali: సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్న విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Ranabaali Super Responce: విజయ్ దేవరకొండ ముందు నుంచి ఓ మూసకు పరిమితం కాకుండా అన్ని రకాల చిత్రాలను చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నాడు. ఈ కోవలో తొలిసారి ఓ పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ చేస్తున్నాడు.రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న చిత్రానికి ‘రణబాలి’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగుబాటు చేసిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడి కథతో ఈ సినిమా రాబోతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ స్క్రీన్ పై రానటువంటి కథతో ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సినిమా విజయ్ దేవరకొండ సరసన ఆయన కాబోయే సతీమణి ‘రష్మిక మందన్న’ కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా వీరిద్దరి పెళ్లి తర్వాత విడుదల కాబోతున్న తొలి చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం పక్కా. రష్మిక మందన్న కూడా గతేడాది ‘ఛావా’ సినిమాలో ఏసుబాయ్ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. ఇపుడు మరోసారి చారిత్రక పాత్రలో కనిపించబోతుంది. 

ఈ చిత్రాన్ని టీ సిరీస్ సమర్పణలో ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్నారు.  ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.  "రణబాలి" సెప్టెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.  ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ మూవీ  టైటిల్ గ్లింప్స్ కు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇప్పటికే 15 మిలియన్ ఫ్లస్ వ్యూస్ తో "రణబాలి" టైటిల్ గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాలో  సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా సాధించబోయే సక్సెస్ కు టైటిల్ గ్లింప్స్ కు వస్తున్న స్పందనే నిదర్శనం. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్టు ఈ సినిమా పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

ఈ సినిమా గ్లింప్స్ లో రణబాలి అనే యోధుడి పాత్రలో విజయ్ దేవరకొండ కనిపించారు. అతని ఆహార్యం  తీరు మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ ఎంచుకున్న కథా నేపథ్యం, ప్యాషనేట్ మేకింగ్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ టైటిల్ గ్లింప్స్ కు హైలైట్ గా నిలిచాయనే చెప్పాలి. ఈ చిత్రంలో జయమ్మగా రశ్మిక మందన్న లుక్స్ బాగుంది. 19వ శతాబ్ధాం నేపథ్యంలో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా ‘రణబాలి’ సినిమా రాబోతుంది. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

